Norwegom zabraknie prądu? Statnett przygotował pięcioletnią prognozę

Operator systemu energetycznego Statnett przygotował prognozę zużycia prądu na lata 2021-2026. Wynika z niej, że Norwegowie muszą zwiększyć produkcję energii elektrycznej. Coraz większa konsumpcja związana jest m.in. z postępującą elektryfikacją kraju.

Do 2026 cena prądu w Norwegii spadnie, a nadwyżka produkcji energii stopnieje pięciokrotnie, wynika z analizy Statnett. Analitycy przedsiębiorstwa przewidują, że w ciągu pięciu lat cena za kWh spadnie do poziomu 20-30 øre na północy kraju i 50-60 øre na południu. – Spodziewamy się, że średnia cena będzie spadać zarówno w Norwegii, jak i Europie – skomentował Gunnar Løvås, wiceprezes wykonawczy ds. systemów zasilania i marketingu w Statnett.

Statnett przewiduje, że do 2026 roku zużycie energii elektrycznej w Norwegii wzrośnie ze 139 TWh do 158 TWh. Będzie to najwyższy wzrost w Skandynawii. Jako przyczyny wskazuje się postępującą elektryfikację transportu, przemysłu wydobywczego i rozwój technologii. Roczna nadwyżka prądu ma zmniejszyć się z około 15 TWh w 2021 roku do około trzech TWh pięć lat później.– Oczywiste jest, że Norwegia potrzebuje zwiększenia produkcji energii, aby zrealizować cele elektryfikacji kraju. Należy również rozwinąć przemysł w tym sektorze – dodaje Gunnar Løvås.