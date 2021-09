Zielona zmiana w Norwegii: odnawialne źródła energii przyniosą osiem tysięcy miejsc pracy

OZE mają stanowić przyszłość Norwegii. Fot. materiały prasowe Equinor

Agder Energi, norweskie przedsiębiorstwo zajmujące się energią odnawialną, obliczyło, ile miejsc pracy przyniosą rozpoczynające się projekty OZE. Audyt wykazał, że zatrudnienie w branży znajdzie nawet osiem tys. osób.

Nadchodzące działania to dopiero początek, informują przedstawiciele Agder Energi. Przedsiębiorstwo wzięło pod uwagę powstające projekty związane z morską energetyką wiatrową, wodorem, amoniakiem oraz produkcją baterii. Z raportu wynika, że w najbliższych latach przyniosą one osiem tys. miejsc pracy. Inwestycje w tzw. zielony przemysł mają sprawić, że do 2050 roku będzie ich nawet 100 tys.



– Pytanie nie brzmi już, „czy” uda nam się wdrożyć duże projekty w tym zakresie, a jak szybko to zrobimy i jaka będzie ich rola. Z tego, co widzę, jest to początek największego rozwoju przemysłowego Norwegii od 50 lat – komentuje inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii Steffen Syvertsen, prezes Agder Energi.

Norwegia chce nadążać za Europą Jak informuje prezes Agder Energi, Norwegia inwestuje w odnawialne źródła energii, by przyczynić się do tzw. zielonej zmiany i nadążać w tym zakresie za resztą Europy. Przedsiębiorstwo zrealizuje w najbliższym czasie kilka projektów, które stworzą wspomniane w raporcie miejsca pracy. Będzie to m.in. Morrow Batteries, czyli fabryka baterii do samochodów elektrycznych połączona z centrum rozwoju. Zapewni 2500 miejsc pracy. Najważniejszym elementem długofalowych działań będą jednak inwestycje związane z morską energetyką wiatrową.

Inwestowanie w energię wiatrową zapowiedziały m.in. władze Equinora. Norweski potentat ma przeznaczać środki uzyskane ze sprzedaży ropy właśnie w ten sektor. Fot. Øyvind Gravås/Even Kleppa, materiały prasowe Equinor

W 2021 roku w Norwegii obecnych jest 18 projektów, które przyczyniają się do wprowadzenia zielonej zmiany. Pracę przy nich znalazło lub znajdzie 8631 osób. Do 2050 roku najwięcej ofert przybędzie w sektorze morskiej energetyki wiatrowej – 50 tys. Do 35 tys. miejsc stworzą projekty związane z przetwarzaniem wodoru, do 20 tys. związane z amoniakiem. Norwescy eksperci szacują, że przyrost zatrudnienia obserwowany będzie także w przedsiębiorstwach związanych z produkcją i przetwarzaniem baterii. Zapotrzebowanie może wynosić nawet do 30 tys. osób.