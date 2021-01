Norwegian likwiduje kolejne trasy: ostatnia deska ratunku dla upadających linii lotniczych

Norwegian poinformował w połowie stycznia, że podejmie następne kroki, które mają pomóc w wyjściu z kryzysu finansowego. Linie lotnicze zrezygnują z lotów długodystansowych do Bangkoku i Nowego Jorku. Znacznym ograniczeniom ulegnie liczba posiadanych samolotów.

Obecna flota 140 samolotów Norwegiana ma zostać ograniczona do 50. Następnie będzie stopniowo podwyższana do maksymalnej liczby 70 maszyn. Działania mają pozwolić przedsiębiorstwu spłacić część zadłużenia. Jego przyczyną jest m.in. zakupienie Boeingów 737 MAX i Boeing 787 Dreamliner. W związku z tym, że większość lotów jest odwołana, stoją one w hangarach. Przewoźnik musi jednak je spłacać.