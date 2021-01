Avinor podlicza straty: spółka straciła 6 na 10 pasażerów

W ubiegłym roku norweskie lotniska obsłużyły 20 mln pasażerów - to o ponad 60 proc. mniej w porównaniu do 2019, poinformowała państwowa spółka w komunikacie z 11 stycznia. Największy spadek ruchu pasażerskiego nastąpił na stołecznym lotnisku Oslo-Gardermoen.

Cargo bez strat

Spółka informuje, że pomimo trudnej sytuacji z lotami pasażerskimi, stosunkowo niewielki spadek odnotowano, jeśli chodzi o transport towarów. Avinor dodaje, że taka sytuacja to ewenement w 2020 w skali europejskich lotnisk. - Cieszy nas również fakt, że mogliśmy przyczynić się do transportu 12 tys. metrów sześciennych sprzętu medycznego potrzebnego do walki z koronawirusem do kontroli zakażeń do Norwegii. Odpowiada to 200 załadowanym naczepom - dodał szef Avinora.