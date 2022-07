Norwegia zwiększy wydobycie gazu. Zapewni jedną czwartą dostaw niezbędnych państwom UE

– Najlepszą rzeczą, którą Norwegia może zrobić w obliczu trudnej sytuacji dla Europy i świata, jest zapewnienie branży wydobywczej zachowanie wysokiego poziomu produkcji – mówi minister energii Terje Aasland. Resort skorygował w lipcu pozwolenia na wydobycie gazu. Przedsiębiorstwa sprzedadzą w 2022 roku 122 mld metrów sześciennych surowca.

Terje Aasland poinformował także o zwiększeniu wydobycia z 75 do 85 proc. maksymalnej wydajności ze złoża Ormen Lange. Jak tłumaczy, takie działania są konieczne, by zapewnić dostawy państwom Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Nowa platforma rozpocznie funkcjonowanie w 2025 roku. – Uruchomienie tego projektu pomoże utrzymać dostawy z Norwegii od połowy obecnej dekady – tłumaczy minister. – To kolejny dowód na to, jak daleko możemy dojść dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod – dodaje.

W tle rozważań Komisji Europejskiej znalazła się informacja o przywróceniu do eksploatacji gazociągu Nord Stream 1. Rosyjski Gazprom zapowiedział jednak, że nie zamierza przesyłać więcej gazu niż 30 proc. dopuszczalnej przepustowości. – To część gry Putina w szachy. Wykorzysta każdy pretekst do ograniczenia dostaw gazu, by uderzyć ekonomicznie w Europę – komentował na łamach E24 Ole Hvalbye, analityk rynku. Przypomina także, że kryzys może dotknąć Norwegów. – Ważne jest, by każdy człowiek na ulicy wiedział, że to problem strukturalny i może trwać bardzo długo – podsumował.



Ograniczenie skutków mniejszych dostaw gazu z Rosji umożliwi m.in. uruchomienie nowych rurociągów transportujących gaz z Norwegii do reszty Europy. Zwiększenie eksportu możiwe jest także dzięki ponownemu otwarciu kompleksu Hammerfest LNG, z którego surowiec transportowany będzie statkiem. Jak informuje resort energii, sprzedaż norweskiego gazu odpowie w tym roku za trzy proc. światowego rynku.



Źródła: Ministerstwo Energii i Ropy Naftowej, MojaNorwegia.pl