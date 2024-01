Norwegia zezwoli na składowanie odpadów górniczych w wodach fiordu

Norweskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody (Naturvernforbundet) oraz organizacja ekologiczna Natur og Ungdom przegrały proces przeciwko firmie Nordic Mining w Sądzie Rejonowym w Oslo. Tym samym 10 stycznia państwo otrzymało pełne wsparcie w zakresie zezwolenia na składowanie odpadów kopalnianych w Førdefjorden.

Po 15-letnim sporze firma może umieścić 170 mln ton odpadów wydobywczych na dnie fiordu Førde, co zdaniem krytyków zagrozi życiu morskiemu i różnorodności biologicznej. Norwegia dołącza do dwóch innych krajów – Papui Nowej Gwinei i Turcji – które nadal przyznają nowe licencje na składowanie odpadów w morzu.

Z wyroku wynika, że ​​oprócz około 3 milionów koron, które organizacje na rzecz przyrody same wydały na proces, muszą zapłacić państwu 1,4 mln na pokrycie kosztów prawnych. Nadal mogłyby skierować sprawę do sądu apelacyjnego, twierdzą jednak, że ich zasoby są obecnie zbyt ograniczone, aby kontynuować walkę, choć liczą na wsparcie zewnętrzne.

Przed ogłoszeniem lider Stowarzyszenia Ochrony Przyrody Truls Gulowsen był całkiem przekonany, że sąd będzie po stronie obrońców fiordu. – Mamy po swojej stronie zarówno prawo, zdrowy rozsądek, jak i przyrodę – mówił. – Jest to sprzeczne z konwencją z Aarhus, która stanowi, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska nie powinien być ograniczany finansowo. W tej chwili po prostu nie mamy pieniędzy, aby kontynuować tę sprawę – komentował jednak po procesie.

Oprócz „argumentu podstawowego” powodowie podnosili, że składowisko morskie narusza ustawę o zanieczyszczeniach i zasadniczą. Podkreślali, że istnieje lepsza alternatywa dla składowania śmieci: tzw. górnictwo podziemne. Kwestią, którą rozstrzygnął sąd, było to, czy zezwolenie na składowisko morskie w Førdefjord jest zgodne z prawem unijnym, którym Norwegia jest związana Porozumieniem EOG.

Førdefjorden to fiord w okręgu Vestland w Norwegii.wikimedia.org/ Vidarlo/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Na wynik wyroku reagują także inne organizacje, w tym Sabima, która działa na rzecz powstrzymania utraty różnorodności przyrodniczej, lecz również na sposób, w jaki decyzja przyznaje koszty prawne, który może odstraszyć inne zrzeszenia od wnoszenia spraw dotyczących ochrony środowiska do sądu.

Geir Huse, starszy naukowiec w instytucie, powiedział: – Nasza ocena tego projektu ewoluowała z biegiem czasu. Dziś doszliśmy do wniosku, że odradzamy usuwanie odpadów morskich, ponieważ mogłoby to zagrozić zdrowemu, zrównoważonemu ekosystemowi w fiordzie Førde. Huse stwierdził, że fiord jest ważnym terenem lęgowym dorsza, a także szlakiem migracji łososia z czterech rzek i zwrócił uwagę na ryzyko rozproszenia drobnych cząstek na większym obszarze morza.

Nordic Mining będzie wydobywać granat, unikalny minerał stosowany jako materiał ścierny, oraz rutyl, minerał tlenkowy składający się z dwutlenku tytanu, który jest stosowany między innymi w farbach, kosmetykach, implantach medycznych i sztucznych stawach. Firma otrzymała pozwolenie na usuwanie 4 mln ton odpadów rocznie, ale planuje usuwać 1,2 mln ton. Powierzchnia przeznaczona do dyspozycji to 4 km2, co stanowi 4 proc. dna fiordu.