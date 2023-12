Norwegia nie zrezygnuje z wydobycia ropy i gazu. „Świat nadal będzie ich potrzebował”

Norweski gigant naftowy Equinor przedstawił argumenty, które lobbują za dalszym wydobyciem i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Przedstawiciele spółki zwracają uwagę, że pomimo stopniowego przejścia na odnawialne źródła energii (OZE), paliwa kopalne pozostaną podstawowym materiałem energetycznym.

Co pięć dni z Hammerfest do Europy płynie statek z gazem LNG – załadowany energią w ilości jednej terawatogodziny. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii przez Drammen. Wyprodukowanie tej samej ilości energii przez wszystkie 1539 morskich turbin wiatrowych w Niemczech zajmuje 14 dni.~Equinor

Emisja spalin pochodzących z pól naftowych Equinor powinna zmniejszyć się o połowę do 2030 roku. W rozwoju koncernu pomóc ma inwestowanie w odnawialne źródła energii. Do 2025 roku wskaźnik przekazywanych na ten cel środków powinien wynieść 30 proc. i wzrosnąć do 50 proc. w ciągu kolejnych pięciu lat. – Jesteśmy największym dostawcą energii do Europy, a wojna na Ukrainie naprawdę pokazała, jak ważny jest nasz wkład w bezpieczeństwo energetyczne. Codziennie zaopatrujemy 170 milionów ludzi i firm w energię – argumentują przedstawiciele naftowego giganta.



Źródła: Equinor, E24, MojaNorwegia.pl