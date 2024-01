Norwegia zatwierdza operatora pierwszego projektu wychwytywania dwutlenku węgla w Arktyce. To część grupy Orlen

Norweskie Ministerstwo Energii zatwierdziło PGNiG Upstream Norway – część polskiej Grupy ORLEN – jako operatora koncesji Polaris na Morzu Barentsa. Nawiąże on współpracę z norweską firmą energetyczną Horisont Energi w pierwszym projekcie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Arktyce.

– Dzięki PGNiG Upstream Norwegia mamy bardzo mocne podstawy do uwolnienia potencjału Polaris jako narzędzia do redukcji emisji na skalę przemysłową – powiedział Bjorgulf Haukelidsæter Eidesen, dyrektor generalny Horisont Energi.

3 miliony ton CO2 rocznie

Złoże Polaris ma potencjał do składowania szacunkowo 100 milionów ton CO2, co zapewni trwałość operacyjną od 12 do 25 lat, jak wynika z wcześniejszego oświadczenia Orlenu. Zgodnie ze strategią do 2030 r. koncern będzie miał możliwość magazynowania lub zagospodarowania 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie.