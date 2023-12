Orlen poszerza działalność w Norwegii. Będzie magazynował CO2 na Morzu Barentsa

Na zdjęciu: jeden z norweskich odcinków Morza Barentsa. Fot. Richard Mortel from Riyadh, Saudi Arabia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Grupa Orlen przejęła 50 proc. udziałów w koncesji Polaris na Morzu Barentsa. Obszar będzie wykorzystywany do magazynowania dwutlenku węgla. Polski koncern chce oferować komercyjne usługi w nowym sektorze gospodarki.

– Transakcja przyczyni się do rozwoju nowej linii biznesowej koncernu związanej z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami CO2. Polaris to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania dwutlenku węgla na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – przypomina Orlen. W imieniu grupy umowę z właścicielem koncesji – firmą Horisont Energi AS podpisał PGNiG Upstream Norway. Spółka wchodzi w skład portfela polskiego koncernu. Wychywtywanie i magazynowanie dwutlenku węgla ma przyczynić się do realizacji założeń polityki klimatycznej grupy.



Objęcie 50 proc. udziałów w koncesji powinno pozwolić magazynować około 100 mln ton dwutlenku węgla. Działalność będzie możliwa przez 25 lat.