Biznes i gospodarka

Norwegia rekordowo produkuje i eksportuje prąd. Pomógł ciepły 2025 rok

Redakcja

22 stycznia 2026 12:58

Norwegia rekordowo produkuje i eksportuje prąd. Pomógł ciepły 2025 rok

Na zdjęciu: hydroelektrownia w pobliżu Lysebotn (zdjęcie archiwalne). Fot. denisbin, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Norwegia wyprodukowała w 2025 roku najwięcej energii elektrycznej w historii. Jednocześnie zużycie prądu w gospodarstwach domowych nieznacznie spadło.

Całkowita produkcja energii elektrycznej w 2025 roku wyniosła 161,8 TWh. To wzrost o 3,0 proc. w porównaniu z 2024 rokiem, który również był rekordowy. Dane pochodzą z najnowszej statystyki Centralnego Biura Statystycznego (SSB).
Prąd w Norwegii na nowo? Chcą utworzyć nowy okręg energetyczny

Rekord produkcji dzięki energetyce wodnej

Największy udział we wzroście produkcji miała energetyka wodna. W 2025 roku elektrownie wodne wytworzyły 145,5 TWh energii. To o 3,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wysoki poziom produkcji był związany z dużą ilością wody w zbiornikach na początku roku.

Znaczenie miały także inwestycje w nowe moce wytwórcze oraz modernizacja istniejących elektrowni. Zwiększona moc zainstalowana wpłynęła na długoterminowy wzrost produkcji. Energetyka wodna odpowiadała za 89,9 proc. całkowitej produkcji prądu w kraju.
Miks energetyczny Norwegii w 2025 roku.

Miks energetyczny Norwegii w 2025 roku.Il. SSB

Różnice regionalne i zmiany w miksie energii

Mimo rekordowego wyniku w skali kraju, wystąpiły duże różnice regionalne. W południowych obszarach cenowych NO1, NO2 i NO5 produkcja energii wodnej spadła o 3 proc. W środkowej i północnej Norwegii, czyli w strefach NO3 i NO4, wzrosła o 23 proc.

Produkcja energii wiatrowej wyniosła 13,9 TWh i była o 4,4 proc. niższa niż w 2024 roku. Produkcja energii cieplnej spadła o 11,5 proc. do 2,1 TWh. Energia słoneczna wzrosła do 345,9 GWh, ale nadal stanowiła jedynie 0,2 proc. całkowitej produkcji.
Jest dobrze, ale najgorzej od czterech lat. Wszystko przez norweską ropę
Rekordowa produkcja energii przełożyła się na najwyższy w historii poziom eksportu netto prądu. W 2025 roku wyniósł 22,8 TWh. Jednocześnie zużycie energii w gospodarstwach domowych spadło do 40,4 TWh, m.in. ze względu na wyższą średnią temperaturę powietrza.
