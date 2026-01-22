Norwegia rekordowo produkuje i eksportuje prąd. Pomógł ciepły 2025 rok

Na zdjęciu: hydroelektrownia w pobliżu Lysebotn (zdjęcie archiwalne). Fot. denisbin, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Norwegia wyprodukowała w 2025 roku najwięcej energii elektrycznej w historii. Jednocześnie zużycie prądu w gospodarstwach domowych nieznacznie spadło.

Całkowita produkcja energii elektrycznej w 2025 roku wyniosła 161,8 TWh. To wzrost o 3,0 proc. w porównaniu z 2024 rokiem, który również był rekordowy. Dane pochodzą z najnowszej statystyki Centralnego Biura Statystycznego (SSB).

Rekord produkcji dzięki energetyce wodnej Największy udział we wzroście produkcji miała energetyka wodna. W 2025 roku elektrownie wodne wytworzyły 145,5 TWh energii. To o 3,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wysoki poziom produkcji był związany z dużą ilością wody w zbiornikach na początku roku.



Znaczenie miały także inwestycje w nowe moce wytwórcze oraz modernizacja istniejących elektrowni. Zwiększona moc zainstalowana wpłynęła na długoterminowy wzrost produkcji. Energetyka wodna odpowiadała za 89,9 proc. całkowitej produkcji prądu w kraju.

Miks energetyczny Norwegii w 2025 roku.Il. SSB

Różnice regionalne i zmiany w miksie energii Mimo rekordowego wyniku w skali kraju, wystąpiły duże różnice regionalne. W południowych obszarach cenowych NO1, NO2 i NO5 produkcja energii wodnej spadła o 3 proc. W środkowej i północnej Norwegii, czyli w strefach NO3 i NO4, wzrosła o 23 proc.



Produkcja energii wiatrowej wyniosła 13,9 TWh i była o 4,4 proc. niższa niż w 2024 roku. Produkcja energii cieplnej spadła o 11,5 proc. do 2,1 TWh. Energia słoneczna wzrosła do 345,9 GWh, ale nadal stanowiła jedynie 0,2 proc. całkowitej produkcji.

Rekordowa produkcja energii przełożyła się na najwyższy w historii poziom eksportu netto prądu. W 2025 roku wyniósł 22,8 TWh. Jednocześnie zużycie energii w gospodarstwach domowych spadło do 40,4 TWh, m.in. ze względu na wyższą średnią temperaturę powietrza.