Norwegia rekordowo produkuje i eksportuje prąd. Pomógł ciepły 2025 rok
22 stycznia 2026 12:58
Na zdjęciu: hydroelektrownia w pobliżu Lysebotn (zdjęcie archiwalne). Fot. denisbin, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
Rekord produkcji dzięki energetyce wodnej
Znaczenie miały także inwestycje w nowe moce wytwórcze oraz modernizacja istniejących elektrowni. Zwiększona moc zainstalowana wpłynęła na długoterminowy wzrost produkcji. Energetyka wodna odpowiadała za 89,9 proc. całkowitej produkcji prądu w kraju.
Różnice regionalne i zmiany w miksie energii
Produkcja energii wiatrowej wyniosła 13,9 TWh i była o 4,4 proc. niższa niż w 2024 roku. Produkcja energii cieplnej spadła o 11,5 proc. do 2,1 TWh. Energia słoneczna wzrosła do 345,9 GWh, ale nadal stanowiła jedynie 0,2 proc. całkowitej produkcji.
