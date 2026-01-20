Jest dobrze, ale najgorzej od czterech lat. Wszystko przez norweską ropę
20 stycznia 2026 09:02
Na zdjęciu: jedna z baz wykorzystywana do rozbudowy pola naftowego Johan Castberg. Fot. Øyvind Gravås, Even Kleppa/materiały prasowe Equinor
Eksport pod presją cen ropy
Eksport ropy naftowej osiągnął 437,0 mld NOK. Oznacza to spadek wartości o 16,6 proc. mimo wzrostu wolumenu o 1,6 proc. W 2025 roku wyeksportowano 618,0 mln baryłek ropy. Wzrost ilości surowca był związany z uruchomieniem złoża Johan Castberg.
Gaz i ryby stabilizują handel
Eksport z tzw. Norwegii kontynentalnej wyniósł 765,6 mld NOK i wzrósł o 7,7 proc. Kluczową rolę odegrał sektor rybny. Wartość eksportu ryb sięgnęła 173,9 mld NOK, co oznacza wzrost o 3,5 proc. Wolumen spadł jednak o 3,1 proc. do 2,3 mln ton.
Tak wyglądał norweski import w 2025 roku
Wyraźnie wzrosła też wartość importu sprzętu IT i maszyn do centrów danych. Jednocześnie korona norweska umocniła się o 0,6 proc., co nieznacznie obniżało dochody eksporterów i sprzyjało tańszemu importowi.
