Jest dobrze, ale najgorzej od czterech lat. Wszystko przez norweską ropę

Na zdjęciu: jedna z baz wykorzystywana do rozbudowy pola naftowego Johan Castberg. Fot. Øyvind Gravås, Even Kleppa/materiały prasowe Equinor

Nadwyżka handlowa Norwegii w 2025 roku spadła do najniższego poziomu od czterech lat. Decydujący wpływ miały niższe dochody z eksportu ropy oraz wyższy import.

Norwegia wyeksportowała w 2025 roku towary o wartości 1 775 mld NOK. Import wyniósł 1 112 mld NOK. Saldo handlowe zamknęło się kwotą 663 mld NOK. Ostatni raz niższy wynik odnotowano w 2021 roku.

Eksport pod presją cen ropy Wartość norweskiego eksportu spadła o 1,8 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Głównym czynnikiem były niższe ceny ropy. Od rekordowego 2022 roku całkowita wartość eksportu systematycznie maleje. Tendencję osłabiły wysokie wpływy z gazu i eksportu Norwegii kontynentalnej.



Eksport ropy naftowej osiągnął 437,0 mld NOK. Oznacza to spadek wartości o 16,6 proc. mimo wzrostu wolumenu o 1,6 proc. W 2025 roku wyeksportowano 618,0 mln baryłek ropy. Wzrost ilości surowca był związany z uruchomieniem złoża Johan Castberg.

Bilans handlowy Norwegii na przestrzeni ostatnich pięciu lat.Il. SSB

Gaz i ryby stabilizują handel Eksport gazu ziemnego wzrósł do 568,2 mld NOK. To podwyżka o 2,5 proc. w skali roku. Średnie ceny były wysokie na początku roku, a następnie spadały. Wolumen eksportu gazu obniżył się o 1,8 proc. do 115,8 mld metrów sześciennych.



Eksport z tzw. Norwegii kontynentalnej wyniósł 765,6 mld NOK i wzrósł o 7,7 proc. Kluczową rolę odegrał sektor rybny. Wartość eksportu ryb sięgnęła 173,9 mld NOK, co oznacza wzrost o 3,5 proc. Wolumen spadł jednak o 3,1 proc. do 2,3 mln ton.

Tak wyglądał norweski import w 2025 roku Norweski import wzrósł w 2025 roku o 2,2 proc., głównie za sprawą samochodów osobowych. Sprowadzono niemal 190 tys. aut o wartości 75,4 mld NOK, czyli najwięcej od trzech lat.



Wyraźnie wzrosła też wartość importu sprzętu IT i maszyn do centrów danych. Jednocześnie korona norweska umocniła się o 0,6 proc., co nieznacznie obniżało dochody eksporterów i sprzyjało tańszemu importowi.