Norwegia jeszcze nigdy nie zarobiła tyle na rybach i owocach morza. Sierpień 2024 z historycznym eksportem

Nigdy wcześniej nie zmierzono wyższej wartości norweskiego eksportu ryb i owoców morza w sierpniu niż w tym roku. W zeszłym miesiącu Norwegia sprzedała za granicę morskie towary o wartości 14,6 miliarda koron, co stanowi wzrost o 724 miliony w porównaniu z analogicznym okresem 2023.

Wartość eksportu pstrąga norweskiego również okazała się rekordowa w skali sierpnia. Norwegia sprzedała 9 673 ton tej ryby za 771 milionów koron, co stanowi wzrost o 36 proc. w porównaniu z sierpniem 2023. 5,3 proc. wartości eksportu w zeszłym miesiącu pochodzi z pstrąga, co oznacza to, że ta ryba jest obecnie drugim co do wielkości gatunkiem importowanym od Norwegii. Poprzednim rekordowym miesiącem dla norweskiego eksportu pstrągów był lipiec tego roku. W sierpniu wartość ta była o 145 mln większa niż w lipcu.