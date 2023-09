Ryby przeszkodą w norwesko-unijnej przyjaźni? Ten spór może zachwiać dotychczasową współpracą

To jeden z największych konfliktów pomiędzy NO a UE w historii wzajemnych relacji. Fot. W.carter, CC0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe)

Norwegia i Unia Europejska toczą spór o kwoty połowu makreli. Komisarz ds. środowiska i rybołówstwa Virginijus Sinkevicius negatywnie ocenił odsetek ryb, do których prawo złowienia przyznał sobie kraj fiordów. Zarzuty odrzucają rządzący.

Wielka Brytania, Islandia, Wyspy Owcze, Norwegia i państwa przybrzeżne UE od 2020 roku toczą spór o kwoty połowu makreli. Poprzednia umowa w tej sprawie obowiązywała od 2014 roku. Jak przyznał unijny komisarz, w 2022 roku Norwegia przyznała sobie prawo do pozyskania 31,99 proc. całkowitej kwoty połowu makreli. – To aż o 42 procent więcej w porównaniu z umową w sprawie połowów zawartą w 2014 roku – przyznał w liście adresowanym do norweskiego rządu. – Podważa to wysiłki innych państw przybrzeżnych zmierzające do ustalenia stabilnych kwot połowu makreli w przypadku braku porozumienia i jest sprzeczne z Konwencją ONZ o prawie morza – dodał.



Virginijus Sinkevicius napisał, że Unia Europejska ubolewa nad postępowaniem Norwegii. Dodał, że działania kraju fiordów mogą mieć negatywny wpływ na flotę rybacką pozostałych państw. – Jeśli ta niezrównoważona sytuacja będzie się utrzymywać, UE może być zmuszona rozważyć odpowiednie środki – zaznaczył.