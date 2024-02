Eksport ryb z Norwegii nie zwalnia tempa: to już 35 miesiąc historycznych zarobków z kolei

Ogółem w styczniu to UE była największym nabywcą norweskich ryb i owoców morza. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia wyeksportowała w styczniu owoce morza o wartości 13,3 miliarda koron, o 5 proc. (640 milionów) więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 roku. Chociaż za granicę sprzedawane są mniejsze ilości towaru, to jednak słaba waluta i wysokie ceny łososia pomagają zdobywać większe zyski.

– W porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku korona norweska osłabiła się o 6 proc. w stosunku do euro, co podnosi ceny eksportowe wyrażone w koronach norweskich – wyjaśnia dyrektor zarządzający Christian Chramer z norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza cytowany w komunikacie prasowym.

Ilość wyeksportowanych owoców morza jest o 15 proc. niższa niż w styczniu 2022 – wyniosła zaledwie 184 tys. ton. Z tego 86 985 ton stanowiła sprzedaż łososia, co oznacza spadek o 2 proc. Jednak ze względu na wysokie ceny tego gatunku jego wartość wzrosła aż o 11 proc., do 975 mln koron.

Chociaż kwoty w przypadku kilku rodzajów ryb uległy zmniejszeniu, obserwuje się duży wzrost eksportu pstrągów. To rynek, na którym historycznie występowały duże wahania, a obecnie jego wartość wzrosła o 43 proc., a wolumen o 49 proc. w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. Tutaj Ukraina jest największym rynkiem importującym.

Ogółem w styczniu to UE była największym nabywcą norweskich ryb i owoców morza – wartość eksportu wyniosła 7,5 miliarda koron. Największe pojedyncze rynki stanowiły zaś Polska, Dania i USA. Do Polski wyeksportowano o 9 proc. więcej owoców morza niż w styczniu ubiegłego roku.

– Choć na rynkach nadal utrzymuje się niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej, inflacja w ostatnich miesiącach spadała szybciej niż oczekiwano. Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się w tym roku wzrostu siły nabywczej gospodarstw domowych w strefie euro. Będzie to pozytywne dla popytu na norweskie owoce morza na rynku, który w 2023 r. odpowiadał za 68 proc. wartości eksportu norweskich owoców morza – mówi Chramer.