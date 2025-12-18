Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi w Norwegii?

Słabsza korona może wpływać na ceny importu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norges Bank zdecydował o utrzymaniu głównej stopy procentowej na poziomie 4,0 proc. Decyzja zapadła podczas ostatniego w tym roku posiedzenia banku centralnego. Jednocześnie instytucja sygnalizuje możliwość obniżek stóp w kolejnych latach. Według prognoz możliwe są jedno lub dwa cięcia w 2026 roku.

Podczas konferencji prasowej prezeska Norges Bank, Ida Wolden Bache, wyjaśniła, że bank centralny nie spieszy się z dalszym luzowaniem polityki pieniężnej. Przypomniała, że wcześniej w tym roku stopy były obniżane dwukrotnie, w czerwcu i we wrześniu.



Obecna decyzja była szeroko oczekiwana przez rynek. Bank centralny podkreśla, że dalsze ruchy będą zależne od rozwoju sytuacji gospodarczej.

Prognozy na kolejne lata W opublikowanej ścieżce stóp procentowych Norges Bank zakłada dalsze obniżki w 2026 roku. Prognoza zakłada możliwość obniżenia stopy referencyjnej jeden lub dwa razy w przyszłym roku.



W dłuższym okresie stopa ma spaść do poziomu nieco powyżej 3 proc. pod koniec 2028 roku. Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych ma wynosić wówczas nieco ponad 4,5 proc.

Norges Bank obserwuje oznaki słabszego wzrostu gospodarczego.Fot. flickr.com/norgesbank/fot. Espen Schive/CC BY-ND 2.0

Inflacja i kondycja gospodarki Bank centralny zwraca uwagę na utrzymującą się, choć słabnącą presję inflacyjną. Inflacja bazowa w listopadzie spadła do 3 proc., co było nieco poniżej wcześniejszych prognoz.



Nadal jednak pozostaje wyraźnie powyżej celu inflacyjnego wynoszącego 2 proc. Jednocześnie pojawiają się sygnały słabszego wzrostu gospodarczego i nieco większej dostępności zasobów na rynku pracy.

Rynek pracy i kurs NOK Dane makroekonomiczne wskazują na spowolnienie aktywności w gospodarce. W trzecim kwartale wzrost norweskiej gospodarki lądowej wyniósł 0,1 proc. Bezrobocie w listopadzie utrzymało się na poziomie 2,2 proc., choć było nieco wyższe od wcześniejszych założeń banku centralnego.



Po ogłoszeniu, że stopy pozostają na niezmienionym poziomie, zmiany kursowe były ograniczone. Tuż przed decyzją, euro kosztowało 11,99 NOK, a dolar 10,22 NOK. Po decyzji euro wyceniano na 11,96 NOK, natomiast dolar kosztował 10,20 NOK.