Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi w Norwegii?
18 grudnia 2025 17:01
Słabsza korona może wpływać na ceny importu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Obecna decyzja była szeroko oczekiwana przez rynek. Bank centralny podkreśla, że dalsze ruchy będą zależne od rozwoju sytuacji gospodarczej.
Prognozy na kolejne lata
W dłuższym okresie stopa ma spaść do poziomu nieco powyżej 3 proc. pod koniec 2028 roku. Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych ma wynosić wówczas nieco ponad 4,5 proc.
Norges Bank obserwuje oznaki słabszego wzrostu gospodarczego.Fot. flickr.com/norgesbank/fot. Espen Schive/CC BY-ND 2.0
Inflacja i kondycja gospodarki
Nadal jednak pozostaje wyraźnie powyżej celu inflacyjnego wynoszącego 2 proc. Jednocześnie pojawiają się sygnały słabszego wzrostu gospodarczego i nieco większej dostępności zasobów na rynku pracy.
Rynek pracy i kurs NOK
Po ogłoszeniu, że stopy pozostają na niezmienionym poziomie, zmiany kursowe były ograniczone. Tuż przed decyzją, euro kosztowało 11,99 NOK, a dolar 10,22 NOK. Po decyzji euro wyceniano na 11,96 NOK, natomiast dolar kosztował 10,20 NOK.
