Norges Bank podnosi stopy procentowe i sygnalizuje dalsze zaostrzenie polityki monetarnej

Tak jak przewidywali analitycy, Bank Centralny Norwegii ogłosił podniesienie stóp procentowych o 25 pb do 3,0 proc. Informacji tej jednak towarzyszyła obietnica ponownej podwyżki w maju, co ma pomóc osłabionej przez inflację koronie. Zaktualizowane prognozy wskazują, że stopy procentowe w Norwegii osiągną latem 3,50 proc. i niewykluczone, że ich poziom wzrośnie także jesienią.

Mimo że inflacja nieco przystopowała dzięki niższym cenom energii, bank centralny wskazał na wzrost płac i słabość waluty jako czynniki napędzające dalszą presję cenową i ostatecznie zobowiązał się do ponownej podwyżki stóp procentowych na kolejnym majowym posiedzeniu.

Według nowych szacunków gospodarczych Norges Bank ogłosi jeszcze co najmniej dwie podwyżki przed szczytem, który latem powinien osiągnąć 3,50 proc. Jastrzębi zwrot w przesłaniu politycznym był próbą wsparcia korony, której niedawna słabość stwarza, jak przyznano w komunikacie, ryzyko wzrostu inflacji. Możliwe zatem, że pod koniec roku poziom stóp procentowych wyniesie 3,75 proc.

– Istnieje duża niepewność co do dalszego rozwoju gospodarczego, ale jeśli sprawy potoczą się tak, jak sądzimy, w maju podniesiemy główną stopę procentową – mówi prezes Banku Centralnego Ida Wolden Bache.

Chodzi o konkurencyjność

Kiedy korona traci na wartości, wszystko, co kupuje się w innych walutach, staje się droższe. Ceny towarów importowanych rosną, a eksportowane stają się tańsze dla zagranicznych nabywców. Zwiększa to konkurencyjność, co może przełożyć się na wzrost płac.