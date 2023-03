Norges Bank nie przestanie podnosić stóp procentowych? Podwyżki mogą pomóc najsłabszej od trzech lat koronie norweskiej

Na posiedzeniu Norges Banku w styczniu 2023 główna stopa procentowa została utrzymana na niezmienionym poziomie 2,75 proc. Centralne Biuro Statystyczne (SSB) spodziewa się jednak, że wzrośnie ona jeszcze dwukrotnie o 0,25 punktu procentowego. Podobnego zdania są ekonomiści, którzy przewidują, że stopy procentowe po podwyżce wręcz zbliżą się do 4 proc.

Chociaż Bank Centralny Norwegii uzasadnił ostatnie decyzje potrzebą walki z inflacją, według SSB kolejne podniesienie głównej stopy procentowej osłabi aktywność w norweskiej gospodarce, przez co więcej osób zostanie bezrobotnych. Niemniej badacze są całkowicie przekonani, że szczyt stóp procentowych będzie wyższy niż oczekiwano i na podniesieniu ich w marcu się nie skończy.

Jednocześnie coraz więcej ekonomistów spodziewa się, że Norges Bank dokona korekty prognozy stóp procentowych, gdy za kilka tygodni ogłosi swoją decyzję, jak dalej z nimi postąpić. Czołowi analitycy spodziewają się teraz, że osiągną one poziom 3,5, a nawet 3,75 proc. – wobec 3 proc. uznawanych do tej pory za potencjalne maksimum.

Główny ekonomista Nordea, Kjetil Olsen, jest pewien, że stopy procentowe wzrosną. Jak powiedział na łamach TV2, ma pełną świadomość, że w ciągu najbliższych tygodni może dojść do dwukrotnej podwyżki stóp procentowych, i jego zdaniem nie będzie to ostatnia taka decyzja Norges Banku. – Nasza prognoza to szczyt na pułapie 3,75 proc. W tej chwili jesteśmy bliżej 4, a nie 3,5 proc. – dodał Olsen.