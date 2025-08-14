Norges Bank bez niespodzianki. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi
14 sierpnia 2025 11:12
Czwartkowa decyzja nie wpłynęła w pierwszej godzinie znacząco na kurs korony norweskiej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Choć inflację udało się częściowo zdławić, poziom cen nadal przewyższa cel (2,0 proc. CPI-JAE), co wymaga dalszej restrykcyjności w polityce pieniężnej. Jednocześnie bank podkreślił, że niepożądane jest nadmierne hamowanie aktywności gospodarczej, stąd kontynuacja ostrożnej normalizacji stóp, której częścią była czerwcowa obniżka.
Stabilny kurs w niepewnych czasach
Komitet ocenił, że perspektywy gospodarki norweskiej pozostają w dużej mierze niezmienione od czasu poprzedniego spotkania, co uzasadnia zachowanie stopy na dotychczasowym poziomie.
Czekając na wrześniowy sygnał
Część ekonomistów zwraca uwagę na brak bezpośredniego wskazania na ewentualne cięcie stóp we wrześniu, mimo wcześniejszych oczekiwań. Inni zaznaczają, że ostateczne decyzje będą zależeć od danych o inflacji i dynamice wzrostu płac.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz