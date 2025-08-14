Norges Bank bez niespodzianki. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi

Czwartkowa decyzja nie wpłynęła w pierwszej godzinie znacząco na kurs korony norweskiej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Komitet ds. polityki pieniężnej Norges Bank podjął decyzję o pozostawieniu stopy referencyjnej na poziomie 4,25 proc. Bank zaznaczył utrzymującą się niepewność co do perspektyw gospodarczych, jednocześnie potwierdzając zamiar kontynuowania ostrożnego obniżania stóp w dalszej części roku.

Decyzja zapadła jednogłośnie, 14 sierpnia podczas posiedzenia komitetu ds. polityki pieniężnej i stabilności finansowej Norges Bank. Stopa została utrzymana na poziomie 4,25 proc., co odpowiada obniżce z 4,5 proc. przeprowadzonej w czerwcu.



Choć inflację udało się częściowo zdławić, poziom cen nadal przewyższa cel (2,0 proc. CPI-JAE), co wymaga dalszej restrykcyjności w polityce pieniężnej. Jednocześnie bank podkreślił, że niepożądane jest nadmierne hamowanie aktywności gospodarczej, stąd kontynuacja ostrożnej normalizacji stóp, której częścią była czerwcowa obniżka.

Stabilny kurs w niepewnych czasach W opublikowanej prognozie stopy referencyjnej z czerwca przewidziano spadek poniżej 4 proc. pod koniec roku, co odzwierciedla oczekiwane dalsze złagodzenie polityki pieniężnej. Od ostatniego posiedzenia cena ropy spadła, a kurs NOK nieco się osłabił względem założeń prognostycznych – nie zmieniło to jednak ogólnego obrazu gospodarczego.



Komitet ocenił, że perspektywy gospodarki norweskiej pozostają w dużej mierze niezmienione od czasu poprzedniego spotkania, co uzasadnia zachowanie stopy na dotychczasowym poziomie.

Czekając na wrześniowy sygnał Szefowa Norges Bank, Ida Wolden Bache, przypomniała, że chociaż inflacja zmalała, cel dwóc proc. nie został jeszcze osiągnięty, co uzasadnia restrykcyjną politykę monetarną. Podkreśliła także, że rozpoczęcie łagodzenia stóp od czerwca wpisuje się w strategię stopniowego podejścia do normalizacji.



Część ekonomistów zwraca uwagę na brak bezpośredniego wskazania na ewentualne cięcie stóp we wrześniu, mimo wcześniejszych oczekiwań. Inni zaznaczają, że ostateczne decyzje będą zależeć od danych o inflacji i dynamice wzrostu płac.