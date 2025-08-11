  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Złotówka po raz kolejny zbliżyła się do rekordu. Korona z wyraźną stratą

Emil Bogumił

11 sierpnia 2025 12:45

Kopiuj link
Złotówka po raz kolejny zbliżyła się do rekordu. Korona z wyraźną stratą

To kolejny spadek korony norweskiej w odniesieniu do złotówki. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Polski złoty po raz kolejny w historii przebił barierę 2,80 NOK. W kolejnym tygodniu sierpnia 2025 roku zyskiwało także euro i dolar amerykański. Co dalej z koroną norweską?

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Psychoterapia Online - Wsparcie Psychiczne Dla Polaków w Norwegii

Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED - Pełna Opieka

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Ogłoszenia MojaNorwegia

Złotówka osiągnęła poziom 2,80 NOK w czwartek, 7 sierpnia. Wysoki kurs utrzymuje nieprzerwanie do 11 sierpnia. Od 8 sierpnia do poniedziałkowego poranka wartość waluty znad Wisły wynosiła średnio 2,82 NOK. Cena po raz kolejny zbliżyła się do historycznych wartości 2,83-2,84 NOK. Podobny poziom po raz pierwszy zaobserwowano w pierwszym kwartale 2025 roku.

Polski złoty zyskał około 1,00 proc. w skali tygodnia i ponad 1,10 proc. w ujęciu miesięcznym. Jest także około 1,75 proc. mocniejszy niż na początku 2025 roku. Rok do roku podrożał o 2,65 proc. Zysk trzyletni przekracza 33 proc.
Drożyzna w Norwegii. Olbrzymi skok cen żywności nad fiordami

Euro i dolar amerykański drożeją

W sierpniu 2025 roku drożeje także euro. 11 sierpnia w południe kosztowało średnio 11,93 NOK i od przełomu lipca zyskało około 0,15 NOK. W ujęciu tygodniowym wartość podniosła się o około 0,60 proc. Zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, przekracza 1,00 proc. Najważniejsza waluta Europy zbliża się do poziomu z kwietnia. Po raz ostatni obserwowaliśmy wówczas pułap powyżej 12,00 NOK.

Z drobnymi przerwami od połowy czerwca drożeje dolar amerykański. Wyceniany jest obecnie na średnio 10,25 NOK. To 0,35 NOK więcej niż 14 czerwca. Waluta odrobiła blisko 1,70 proc. w ujęciu miesięcznym. Nadal jest jednak blisko 10 proc. tańsza niż na początku 2025 roku.
Dolar amerykański jest około 5,20 proc. tańszy niż przed rokiem i jednocześnie ponad 7,50 proc. droższy w odniesieniu do 2022 roku.

Dolar amerykański jest około 5,20 proc. tańszy niż przed rokiem i jednocześnie ponad 7,50 proc. droższy w odniesieniu do 2022 roku.Fot. Pixabay

Na sytuację korony norweskiej negatywnie mogą wpływać m.in. dane inflacyjne. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało 11 sierpnia, że inflacja pozostaje na poziomie powyżej 3,0 proc. To więcej od celu Norges Bank (2,0 proc.). Kolejne zmiany spodziewane są w czwartek, 14 sierpnia. Najważniejsza instytucja finansowa Norwegii ogłosi wówczas najnowszą decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych.
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Opony Szkolenia Online 96015 Masaż Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.