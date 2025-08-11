Złotówka po raz kolejny zbliżyła się do rekordu. Korona z wyraźną stratą
11 sierpnia 2025 12:45
To kolejny spadek korony norweskiej w odniesieniu do złotówki. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Polski złoty zyskał około 1,00 proc. w skali tygodnia i ponad 1,10 proc. w ujęciu miesięcznym. Jest także około 1,75 proc. mocniejszy niż na początku 2025 roku. Rok do roku podrożał o 2,65 proc. Zysk trzyletni przekracza 33 proc.
Euro i dolar amerykański drożeją
Z drobnymi przerwami od połowy czerwca drożeje dolar amerykański. Wyceniany jest obecnie na średnio 10,25 NOK. To 0,35 NOK więcej niż 14 czerwca. Waluta odrobiła blisko 1,70 proc. w ujęciu miesięcznym. Nadal jest jednak blisko 10 proc. tańsza niż na początku 2025 roku.
Dolar amerykański jest około 5,20 proc. tańszy niż przed rokiem i jednocześnie ponad 7,50 proc. droższy w odniesieniu do 2022 roku.Fot. Pixabay
