Złotówka po raz kolejny zbliżyła się do rekordu. Korona z wyraźną stratą

To kolejny spadek korony norweskiej w odniesieniu do złotówki. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Polski złoty po raz kolejny w historii przebił barierę 2,80 NOK. W kolejnym tygodniu sierpnia 2025 roku zyskiwało także euro i dolar amerykański. Co dalej z koroną norweską?

Złotówka osiągnęła poziom 2,80 NOK w czwartek, 7 sierpnia. Wysoki kurs utrzymuje nieprzerwanie do 11 sierpnia. Od 8 sierpnia do poniedziałkowego poranka wartość waluty znad Wisły wynosiła średnio 2,82 NOK. Cena po raz kolejny zbliżyła się do historycznych wartości 2,83-2,84 NOK. Podobny poziom po raz pierwszy zaobserwowano w pierwszym kwartale 2025 roku.



Polski złoty zyskał około 1,00 proc. w skali tygodnia i ponad 1,10 proc. w ujęciu miesięcznym. Jest także około 1,75 proc. mocniejszy niż na początku 2025 roku. Rok do roku podrożał o 2,65 proc. Zysk trzyletni przekracza 33 proc.

Euro i dolar amerykański drożeją W sierpniu 2025 roku drożeje także euro. 11 sierpnia w południe kosztowało średnio 11,93 NOK i od przełomu lipca zyskało około 0,15 NOK. W ujęciu tygodniowym wartość podniosła się o około 0,60 proc. Zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, przekracza 1,00 proc. Najważniejsza waluta Europy zbliża się do poziomu z kwietnia. Po raz ostatni obserwowaliśmy wówczas pułap powyżej 12,00 NOK.



Z drobnymi przerwami od połowy czerwca drożeje dolar amerykański. Wyceniany jest obecnie na średnio 10,25 NOK. To 0,35 NOK więcej niż 14 czerwca. Waluta odrobiła blisko 1,70 proc. w ujęciu miesięcznym. Nadal jest jednak blisko 10 proc. tańsza niż na początku 2025 roku.

Dolar amerykański jest około 5,20 proc. tańszy niż przed rokiem i jednocześnie ponad 7,50 proc. droższy w odniesieniu do 2022 roku.Fot. Pixabay

Na sytuację korony norweskiej negatywnie mogą wpływać m.in. dane inflacyjne. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało 11 sierpnia, że inflacja pozostaje na poziomie powyżej 3,0 proc. To więcej od celu Norges Bank (2,0 proc.). Kolejne zmiany spodziewane są w czwartek, 14 sierpnia. Najważniejsza instytucja finansowa Norwegii ogłosi wówczas najnowszą decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych.