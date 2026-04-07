  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

07 kwietnia 2026 09:02

Nadchodzi zwrot w polityce pieniężnej Norwegii. Kredytobiorcy mogą zapłacić więcej już w maju

Norwegia może wkrótce wrócić do podwyżek stóp procentowych. Decyzja może zapaść już 7 maja, a rynek ocenia jej prawdopodobieństwo na ponad 60 proc. To oznaczałoby wyższe koszty kredytów dla gospodarstw domowych. Norges Bank coraz wyraźniej sygnalizuje zmianę kursu polityki pieniężnej.
Komentarze (1)
Kopiuj link
Norges Bank zmienia ton i przygotowuje na trudne decyzje. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Rynek ocenia, że prawdopodobieństwo podwyżki przekracza 60 proc., wynika z danych Bloomberga. Byłaby to pierwsza zmiana stóp od grudnia 2023 r. Norges Bank utrzymał ostatnio główną stopę na poziomie 4 proc. Jednocześnie zasygnalizował możliwość zacieśnienia polityki pieniężnej w najbliższym czasie. Nowa ścieżka stóp wskazuje na nawet dwie podwyżki w tym roku.
Reklama
Przeczytaj również Norwegowie oszczędzają prawie na wszystkim. Jednocześnie zadłużają się na potęgę

Sygnały z banku centralnego

Ekonomiści zwracają uwagę na wyraźną zmianę komunikacji Norges Bank. Bank nie tylko wycofał wcześniejsze sygnały o obniżkach, ale przygotował rynek na taki ruch. Zdaniem Mariusza Gonsholta Hova z Handelsbanken był to celowy krok. Podkreśla, że decyzja była rozważana już na ostatnim posiedzeniu. W jego ocenie najbardziej prawdopodobny termin to maj.

Podwyżka oznaczałaby wyższe koszty dla kredytobiorców. Przy kredycie 4 mln i efektywnym oprocentowaniu 5,5 proc. rata wzrosłaby o około 600 NOK miesięcznie. Norges Bank zazwyczaj zmienia stopy procentowe na głównych posiedzeniach. Majowe spotkanie ma jednak charakter posiedzenia pośredniego. Hov wskazuje, że w obecnej sytuacji nie ma to znaczenia.

Norges Bank chce zatrzymać utrwalanie się wysokiej inflacji.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Inflacja i ryzyko wynikające z cen surowców

Nordea Markets zakładała wcześniej podwyżkę w czerwcu. Nadal podtrzymuje scenariusz, ale dopuszcza podwyżkę już w maju. Według Sary Midtgaard Norges Bank obawia się inflacji. Presja cenowa była problemem już przed konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodatkowe napięcia mogą nasilić wzrost cen.

Ryzyko dotyczy nie tylko ropy i gazu. Wiele surowców transportowanych przez Cieśninę Ormuz może zdrożeć. Przykładem jest nafta wykorzystywana do produkcji plastiku. Ponad 35 proc. transportu przebiega przez ten szlak. Wyższe ceny surowców mogą przełożyć się na wzrost cen towarów. Do tej pory głównym źródłem inflacji były jednak usługi i rosnące wynagrodzenia.
Przeczytaj również Minister ostrzega przed nową falą drożyzny. Wojny mogą uderzyć w portfele
Na decyzje Norges Bank wpływa także sytuacja międzynarodowa. Oczekiwany wzrost cen energii u partnerów handlowych może podnieść inflację w krótkim okresie. Prognozy obejmują horyzont od jednego do dwóch lat. Kluczowym czynnikiem pozostaje długość konfliktów geopolitycznych. Ich rozwój może wpłynąć na tempo inflacji oraz kolejne decyzje dotyczące stóp procentowych.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to są stopy i jak wpływają na ratę?
Ile mi wzrośnie rata po podwyżce stóp?
Jak zmniejszyć koszt kredytu w praktyce?
Co ma wojna do inflacji i stóp w NO?
Kiedy decyzja i kiedy zmieni się oprocentowanie?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi i kursem NOK?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Presja inflacyjna nie odpuszcza. Norges Bank może zmienić kurs jeszcze przed wakacjami
Poradniki
Finanse i kredyty

Koszmar kredytobiorców trwa. Norges Bank nie dotrzymał słowa w sprawie stóp procentowych
Poradniki
Biznes i gospodarka

Jeden komunikat może zmienić kurs korony i raty kredytów. Norwegia czeka na decyzję
Poradniki
Finanse i kredyty

Norges Bank w oczekiwaniu na... stabilizację. Obniżki stóp procentowych dopiero w drugiej połowie roku?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Rynek mieszkań dostaje chłodny sygnał. Norges Bank wyraźnie obniża prognozy
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia zaskoczona inflacją. Decyzje Norges Bank mogą być bardziej radykalne
Poradniki
Biznes i gospodarka

Korona norweska rośnie, kredyty będą tańsze. Znamy decyzję Norges Bank
Poradniki
Biznes i gospodarka

Koniec drogich kredytów? Przewidują, ile trzeba czekać na obniżkę stóp procentowych w Norwegii
Poradniki
Biznes i gospodarka

Obniżka stóp procentowych w Norwegii? Prezeska Norges Bank: nic nie obiecujcie
Reklama
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Dzida
2 godziny temu
Niech Płacą jak to Prezes muwi
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.