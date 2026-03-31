Kredyt gotówkowy w Norwegii

Norwegowie oszczędzają prawie na wszystkim. Jednocześnie zadłużają się na potęgę

Większość Norwegów ogranicza codzienne wydatki, ale rzadko zmienia warunki kredytów. Nowe dane pokazują wyraźną rozbieżność między tym, gdzie szukają oszczędności, a gdzie tracą najwięcej pieniędzy.
Badanie przeprowadzone przez Opinion dla Lendo w marcu 2026 roku wskazuje na wyraźny schemat zachowań konsumenckich. Norwegowie najczęściej rezygnują z drobnych przyjemności. Jednocześnie pomijają największe miesięczne obciążenia finansowe, czyli kredyty i koszty odsetkowe. To właśnie one stanowią największy wydatek dla wielu gospodarstw domowych.
Małe oszczędności, duże koszty

62 proc. badanych deklaruje rezygnację z restauracji i życia towarzyskiego. 50 proc. ogranicza wydatki na podróże i wakacje. 44 proc. rezygnuje z abonamentów i usług streamingowych. 37 proc. tnie koszty ubrań i obuwia. To działania skupione na codziennych wydatkach.

Jednocześnie tylko 13 proc. respondentów rozważa zmiany w produktach finansowych, takich jak kredyty. To niewielki odsetek w porównaniu ze skalą wydatków. 48 proc. ankietowanych wskazuje jednak, że to właśnie kredyty najbardziej obciążają ich budżet. Dane pokazują wyraźną rozbieżność między deklaracjami a działaniami. Wypowiedzi ekspertów wskazują na brak reakcji wobec największych kosztów.
Przy zmiennej stopie procentowej miesięczne raty mogą się zwiększyć.Fot. fotolia.pl/royalty free

Niska skłonność do porównywania ofert bankowych

70 proc. Norwegów porównuje ceny produktów spożywczych. 43 proc. sprawdza ceny odzieży i sprzętu rekreacyjnego. 42 proc. analizuje koszty paliwa. Jedynie 21 proc. porównuje oferty kredytowe. To jeden z najniższych wyników w badaniu.

W ostatnim roku 40 proc. osób kupowało żywność na promocjach. 37 proc. zrezygnowało z części abonamentów. 26 proc. sprzedawało używane przedmioty, aby zwiększyć dochód. W grupie 30-39 lat odsetek wyniósł 34 proc. Dane pokazują aktywność w drobnych obszarach finansowych, ale ograniczone zainteresowanie optymalizacją zobowiązań.
Prognozy wskazują na możliwy wzrost stóp procentowych w najbliższym czasie. Oznacza to dalszy wzrost kosztów obsługi zadłużenia. Nawet niewielkie zmiany oprocentowania mogą przełożyć się na tysiące NOK rocznie. W praktyce decyzje dotyczące kredytów mogą mieć większy wpływ na budżet niż codzienne oszczędności.
Anonimowy
16 godzin temu
To prawda,, jak państwo doi zwykłych ludzi, niby państwo zamożne a ludzie jadą na kredytach które mają zabójcze odsetki, dobrze że nie mam samochodu w tym kraju ,, bo utrzymanie samochodu to bandytyzm i złodziejstwo, miesięcznie jest do przodu z 10,000nok ,
Anonimowy
13 godzin temu
Kiedyś jak się kupiło auto w Norwegii było zadbane i serwisowane, teraz to zużyte lumpy zardzewiałe bo łodzi nie stać utrzymasz samochodu w dobrym stanie ,, aby tylko eu przeszedł i na tym się kończy
Anonimowy
13 godzin temu
A co mają porównywać przy tych kredytach? Jak wszystkie oferty są beznadziejne. W Polsce popsuła ci się np. lodówka byle jaki sklep raty 0% jeszcze promocje w stylu 1 rata za pół roku, dostawa 0zł na jutro. Norwegia raty minimum 25%, dostawa może za tydzień i to za 1000kr.
Anonimowy
12 godzin temu
Prawda, wystarczy poczytać co jest napisane małym druczkiem na reklamie el kjøp, odsetki tragedia wybór komuna
Anonimowy
13 godzin temu
Drogo, brałem kredyt na dom to że mam stary samochód mi urwali 500tys zdolności bo auto kosztuje,
Swoj
10 godzin temu
Nie ma co porownywac bo to osxusci doja jak krowe...uslugi kosmos ze tylko kredyt nie pooecam nikomu jak sam cosnnie potrafi bedzie placill jak za zloto kiszt pracy firmy to od 2000 tysn nok w gore pizniej dosla fakture wyruwnujaca itp
Mikko
8 godzin temu
Nie spotkałem się od 12lat z sytuacją kiedy coś zleciłem firmie i jak uzgadnialiśmy to tyle wyniosła faktura mimo,że cena za robocizne i materiał nie wzrosła, a faktury były zawsze 30 -60% wyżej. Obecnie nie korzystam z firm oprócz elektryka czy hydraulika. Nie lubię takich zagrywek.
