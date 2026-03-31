Norwegowie oszczędzają prawie na wszystkim. Jednocześnie zadłużają się na potęgę

Większość Norwegów ogranicza codzienne wydatki, ale rzadko zmienia warunki kredytów. Nowe dane pokazują wyraźną rozbieżność między tym, gdzie szukają oszczędności, a gdzie tracą najwięcej pieniędzy.

Badanie przeprowadzone przez Opinion dla Lendo w marcu 2026 roku wskazuje na wyraźny schemat zachowań konsumenckich. Norwegowie najczęściej rezygnują z drobnych przyjemności. Jednocześnie pomijają największe miesięczne obciążenia finansowe, czyli kredyty i koszty odsetkowe. To właśnie one stanowią największy wydatek dla wielu gospodarstw domowych.

Małe oszczędności, duże koszty 62 proc. badanych deklaruje rezygnację z restauracji i życia towarzyskiego. 50 proc. ogranicza wydatki na podróże i wakacje. 44 proc. rezygnuje z abonamentów i usług streamingowych. 37 proc. tnie koszty ubrań i obuwia. To działania skupione na codziennych wydatkach.



Jednocześnie tylko 13 proc. respondentów rozważa zmiany w produktach finansowych, takich jak kredyty. To niewielki odsetek w porównaniu ze skalą wydatków. 48 proc. ankietowanych wskazuje jednak, że to właśnie kredyty najbardziej obciążają ich budżet. Dane pokazują wyraźną rozbieżność między deklaracjami a działaniami. Wypowiedzi ekspertów wskazują na brak reakcji wobec największych kosztów.

Przy zmiennej stopie procentowej miesięczne raty mogą się zwiększyć.

Niska skłonność do porównywania ofert bankowych 70 proc. Norwegów porównuje ceny produktów spożywczych. 43 proc. sprawdza ceny odzieży i sprzętu rekreacyjnego. 42 proc. analizuje koszty paliwa. Jedynie 21 proc. porównuje oferty kredytowe. To jeden z najniższych wyników w badaniu.



W ostatnim roku 40 proc. osób kupowało żywność na promocjach. 37 proc. zrezygnowało z części abonamentów. 26 proc. sprzedawało używane przedmioty, aby zwiększyć dochód. W grupie 30-39 lat odsetek wyniósł 34 proc. Dane pokazują aktywność w drobnych obszarach finansowych, ale ograniczone zainteresowanie optymalizacją zobowiązań.

