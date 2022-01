Mocna korona i drożejąca ropa: Norwegia zaczęła nowy rok na plusie

Korona norweska zaliczyła udany początek 2022 roku. 13 stycznia osiągnęła najlepszy wynik w stosunku do dolara amerykańskiego od połowy listopada. Wśród przyczyn wymienia się przede wszystkim rosnącą cenę ropy brent.

Korona norweska coraz silniejsza

W stosunku do innych walut umocniła się z kolei korona norweska. Efekt najmocniej widoczny jest w porównaniu z dolarem amerykańskim. Zaobserwować go można analizując także ceny euro, funta i korony szwedzkiej. 13 stycznia za jednego dolara płacono średnio 8,66 NOK. To najlepszy wynik od połowy listopada 2021 roku. Na wzrost wartości korony wpłynęły cena ropy naftowej, inflacja oraz spadek zagrożenia ze strony wariantu omikron, który nie doprowadził do zwiększonej śmiertelności, tak jak pierwotnie sądzono.