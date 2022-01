W 2022 korona norweska umocni się wobec innych walut? Omikron jej nie zagrozi

Według analityków norweska waluta umocni się w stosunku do euro w 2022 r. Ma się tak stać mimo napięć gospodarczych wywołanych ponownym nasileniem się pandemii koronawirusa i kryzysem ekonomicznym, który odbija się również na pozycji korony.

Chociaż Norwegia wprowadziła kolejne obostrzenia w ramach walki z odkrytym jesienią wariantem koronawirusa omikron, ma to nie przeszkodzić koronie norweskiej w poprawie względem innych walut, piszą analitycy Reutersa. Gospodarce kraju fiordów sprzyja bowiem boom cen gazu ziemnego, który obok ropy naftowej jest jego największym towarem eksportowym.

W 2022 roku znowu wiele będzie zależeć od banków centralnych. Rynki spodziewają się, że inflacja powyżej docelowej i dalszy silny jej wzrost przyspieszą plany normalizacji polityki, potencjalnie wzmacniając kurs waluty w stosunku do euro. Kiedy wskaźniki infekcji będą spadać, a środki kontroli emisji koronawirusa zostaną złagodzone, wzrost gospodarczy prawdopodobnie będzie kontynuowany, przewiduje Reuters.

Koronie norweskiej ma zatem pomóc także jastrzębia polityka monetarna. Przypomnijmy, że Bank Centralny Norwegii 16 grudnia podwyższył główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do 0,5 proc. Była to druga decyzja o podwyżce w ciągu 2021 roku – Norges Bank podniósł swoją główną stopę procentową we wrześniu i ponownie w grudniu. Bank utrzymuje, że zamierza dokonać jeszcze trzech podwyżek w 2022 r., gruntując swoją pozycję najbardziej agresywnego podmiotu ustalającego stopy procentowe w krajach rozwiniętych.