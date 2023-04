Kurs korony w stosunku do złotówki z najgorszą passą od 10 lat. Problemy norweskiej waluty… doprowadzą do poprawy sytuacji?

Od kilku miesięcy korona znajduje się na ustach większości analityków walutowych. Norweska waluta w pierwszym kwartale 2023 roku była najsłabszym z głównych światowych środków płatniczych. Pod koniec września 2022 roku w podobnej zapaści znalazła się złotówka. Od tamtej pory zyskuje w stosunku do korony norweskiej. Jak długo potrwa taka sytuacja?

Jak zwraca uwagę Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl , pod koniec trzeciego kwartału 2022 roku frank i dolar kosztowały więcej niż 5 zł, a NOK/PLN rósł w kierunku 0,50, czyli poziomu, do którego zbliżył się bezpośrednio po napaści Rosji na Ukrainę. – Sytuacja w notowaniach korony do złotego jest w rezultacie nieco inna niż innych walut. Euro, dolar czy frank najbardziej dynamicznie taniały w końcówce ubiegłego roku. NOK/PLN przez minione 2 kwartały obniżał się natomiast właściwie nieustannie. Kwiecień może być szóstym miesiącem osłabienia norweskiej waluty z rzędu. Tak długa passa nie miała miejsca od 2013 roku – zauważa Bartosz Sawicki.W połowie kwietnia kurs NOK/PLN osiągnął wartość 0,4033. To najniższy pułap od pierwszych miesięcy po wybuchu pandemii. W porównaniu do szczytu z 2022 roku, korona norweska potaniała o 20 procent.

Problemy norweskich importerów

Osłabienie waluty w stosunku do dolara amerykańskiego i euro przyczyniło się do problemów przedsiębiorstw sprowadzających towary z zagranicy. Przedstawiciele firm zwracają uwagę, że muszą pogodzić się z mniejszymi zyskami lub dostosować cenę produktów do kursu korony norweskiej. – Marże spadną, jeśli nie dostosuje się cen do kursu walut, a my tego nie zrobiliśmy. Wahania mogą pojawić się z tygodnia na tydzień. [...] To zawsze importerzy ponoszą ryzyko. Nasi klienci mają stale niskie ceny. Ostatnio przegraliśmy, ale taka jest już rola osób sprowadzających z zagranicy. To część gry – wyjaśnił na łamach E24 Lars-Erik Solvang, dyrektor generalny Bavaria Båt Norge z siedzibą niedaleko Asker. Firma zajmuje się sprowadzaniem łodzi z Niemiec.