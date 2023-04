Korona norweska nadal w rozsypce. To najgorsza sytuacja od pandemii koronawirusa

Norweska waluta po raz kolejny osłabiła się w stosunku do innych walut. Kurs w porównaniu z euro jest najsłabszy od kwietnia 2020 roku. Wpływ na gospodarkę wywierała wówczas pandemia koronawirusa.

12 kwietnia euro kosztowało od 11,54 do 11,50 NOK. W ciągu ostatnich dziesięciu lat norweska waluta prezentowała się gorzej jedynie w marcu i kwietniu 2020 roku. Za jedno euro płacono wówczas ponad 12 koron. We wtorek 11 kwietnia osłabienie zauważalne było również w stosunku do franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego. Za ostatnią z walut płacono średnio 10,50 NOK. Wysoka cena, z okresowymi wyjątkami, zauważalna jest od września 2022 roku.