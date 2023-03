Norwegia coraz tańsza dla zagranicznych turystów? Wszystko przez… wyjątkowo słabą koronę

dolar amerykański – 18 procent,

euro – 15 procent,

korona duńska – 15 procent,

korona szwedzka – 10 procent,

funt brytyjski – 8 procent.

Norwegia nie należy już do najdroższych turystycznych państw Europy, a Oslo wypadło z TOP20 najdroższych miast świata, wynika z badania przeprowadzonego przez Economist Intelligence Unit (EIU) dla portalu SchengenVisaInfo.com. Kraj fiordów staje się przystępny cenowo przez wzgląd na zdominowanie korony norweskiej przez pozostałe waluty. Do norweskiego pieniądza zyskały między innymi:Podróżujący posługujący się jedną z walut mogli dzięki temu ograniczyć wydatki niezbędne do odwiedzenia kraju fiordów. Mogą w ten sposób niwelować m.in. rosnące w całej Europie ceny.