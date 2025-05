Oto najszczęśliwsze miasta świata 2025 – Skandynawia w czołówce Happy City Index

Stolica Danii zdeklasowała konkurencję. stock.adobe.com/licencja standardowa

Kopenhaga jest najszczęśliwszym miastem na świecie, wynika z badania Happy City Index 2025 opracowanego przez brytyjski think tank Institute for Quality of Life. Stolica Danii wyprzedziła w tym zestawieniu takie metropolie jak Zurych, Singapur czy Aarhus. Spośród norweskich miast najwyżej, choć dopiero w drugiej dziesiątce, uplasowało się Oslo.

Ranking klasyfikuje 200 miast z całego świata, biorąc pod uwagę 82 wskaźniki z sześciu kluczowych obszarów: obywatelstwa, zarządzania, środowiska, gospodarki, mobilności oraz zdrowia.

Mimo że Norwegia znana jest z wysokiej jakości życia, jej stolica – Oslo – znalazła się na 23. miejscu. To nadal bardzo wysoka pozycja, ale miasto ustępuje m.in. Sztokholmowi (7.) i Helsinkom (14.), które w rankingu wypadają lepiej. Oslo uzyskało 870 punktów i zostało docenione za zrównoważony rozwój, efektywną infrastrukturę miejską, dostępność terenów zielonych oraz wysoką jakość usług publicznych, takich jak edukacja czy opieka zdrowotna.

Wśród norweskich miast na liście znalazły się także: Bergen (60.), Trondheim (94.), Ålesund (107.) oraz Arendal (108.). Wszystkie wyróżniają się nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie urbanistyki, troską o środowisko, a także skutecznym zarządzaniem i dbałością o komfort życia mieszkańców.

Oslo znajduje się na 23. miejscu w Happy City Index 2025.Źródło: wikimedia.org - Dark Arkitekter AS - Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Jak podkreśla profesor Christian Bjørnskov, badacz szczęścia z Uniwersytetu w Aarhus, metodologia indeksu dobrze odzwierciedla mocne strony miast skandynawskich. – Skandynawia wyróżnia się pod względem dobrobytu, zdrowia i troski o środowisko. To wszystko przekłada się na wysokie noty w takich rankingach – komentuje w rozmowie z duńską TV2.

Pierwsza dziesiątka według Rankingu Szczęśliwych Miast (Happy City Index 2025): Kopenhaga (Dania) Zurych (Szwajcaria) Singapur (Singapur) Aarhus (Dania) Antwerpia (Belgia) Seul (Korea Południowa) Sztokholm (Szwecja) Tajpej (Tajwan) Monachium (Niemcy) Rotterdam (Holandia)

Nie tylko Europa W zestawieniu znalazło się również dziewięć polskich miast: Gdynia, Lublin, Bydgoszcz, Poznań, Rzeszów, Gdańsk, Warszawa, Kraków oraz Wrocław. Każde z nich zostało wyróżnione za inne atuty – od inwestycji w infrastrukturę, przez rozwój kultury i edukacji, aż po innowacje miejskie oraz dbałość o środowisko i dobrostan mieszkańców.

Na szczycie światowego zestawienia „złotych miast”, poza wspomnianą Kopenhagą, znalazły się również: Zurych (2.), Singapur (3.), Aarhus (4.), Antwerpia (5.), a także Seul, Sztokholm, Tajpej, Monachium i Rotterdam, zamykający pierwszą dziesiątkę.

Ranking Happy City Index podkreśla znaczenie zrównoważonego, holistycznego podejścia do rozwoju miast. Te, które osiągają najlepsze wyniki, stawiają nie tylko na wzrost gospodarczy, ale przede wszystkim na jakość życia, dobrostan psychiczny i zdrowie mieszkańców.