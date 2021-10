Korona norweska umocniła się wobec euro. To najlepszy wynik do kwietnia

5 października norweska waluta znajdowała się w najmocniejszej pozycji w stosunku do euro od kwietnia tego roku. Korona umocniła się również wyraźnie wobec dolara amerykańskiego. Poprawa sytuacji korony norweskiej na giełdzie okazała się następstwem podwyżki stóp procentowych Norges Banku oraz wzrostu cen ropy.

W miniony wtorek rano jedno euro kosztowało 9,93 korony, informuje portal e24.no. To najtaniej od końca kwietnia i o około 30 øre mniej niż w dniach przed podniesieniem stóp procentowych, o którym Bank Centralny Norwegii zadecydował 23 września. Norges Bank dokonał ich podwyżki po raz pierwszy od czasu pandemii do 0,25 proc. Przez półtora roku znajdowały się one na rekordowym poziomie zera procent.