Cena ropy ostro w górę: tak drogo nie było od blisko trzech lat

Ceny ropy wydobywanej na Morzu Północnym (brent) przekroczyła 80 dolarów amerykańskich. Baryłka surowca nie była tak droga od października 2018 roku. Do zmian doszło również w zakresie prognoz długoterminowych.

80,20 USD za baryłkę ropy brent wskazywały notowania giełdowe we wtorek, 28 września rano. Analitycy tłumaczą wzrost cen zwiększonym popytem na paliwa, związanym z powrotem do podróżowania po ostatniej fali pandemii koronawirusa. Obawiają się także, że obecne zapasy są zbyt małe, by sprostać nadchodzącym zapotrzebowaniom na surowiec. W niedzielę, 26 września, eksperci Goldman Sachs zmienili długoterminową prognozę cenową ropy brent. Uważają, że w ciągu roku osiągnie pułap 90 USD za baryłkę.



Ropa brent notuje wzrost cen od zakończenia trzeciej fali zachorowań na COVID-19. Dla naftowców szczególnie trudny był początek pandemii, kiedy za baryłkę płacono poniżej 20 dolarów. W ciągu blisko półtora roku ceny powiększyły się niemal pięciokrotnie.