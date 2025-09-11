Kolejny wzrost inflacji w Norwegii. Olbrzymia podwyżka cen prądu
11 września 2025 11:30
Ceny prądu wykazały olbrzymie różnice w porównaniu z sierpniem 2024 roku. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)
Żywność tańsza niż w lipcu, ale droższa niż w 2024
Według SSB, niespodziewanym zjawiskiem był wzrost cen napojów bezalkoholowych, które podrożały o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, co uznaje się za nietypowe dla sierpnia. W rezultacie ich ceny były o 10,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Inflacja bazowa poniżej celu
Stabilność jest wynikiem przeciwstawnych tendencji cenowych w różnych grupach towarów i usług. Podczas gdy niższa dynamika cen żywności obniżała ogólny wskaźnik, wzrost cen napojów, a także pojazdów i odzieży, równoważył efekt.
