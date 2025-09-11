  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Biznes i gospodarka

Kolejny wzrost inflacji w Norwegii. Olbrzymia podwyżka cen prądu

Emil Bogumił

11 września 2025 11:30

Kolejny wzrost inflacji w Norwegii. Olbrzymia podwyżka cen prądu

Ceny prądu wykazały olbrzymie różnice w porównaniu z sierpniem 2024 roku. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Inflacja w Norwegii spadła o 0,6 proc. od lipca do sierpnia, jednak w ujęciu rocznym była o 3,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 roku. Wzrost cen energii elektrycznej, łącznie z opłatami za przesył, był głównym czynnikiem, który przyczynił się do zmiany.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Główną przyczyną sierpniowego wzrostu inflacji były rosnące ceny prądu. Od lipca do sierpnia wzrosły o 3,7 proc., co oznacza, że w sierpniu 2025 roku były 29,4 proc. wyższe niż w sierpniu 2024 roku. Według danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) ceny energii elektrycznej wzrosły teraz, choć przed rokiem spadły. Szczególnie duży wzrost cen odnotowano we wschodniej części Norwegii.
Inflacja i inflacja bazowa w skali rocznej.

Inflacja i inflacja bazowa w skali rocznej.Il. SSB

Żywność tańsza niż w lipcu, ale droższa niż w 2024

W przeciwieństwie do cen energii, ceny żywności spadły o 2,0 proc. w okresie od lipca do sierpnia, co jest zjawiskiem zgodnym z wieloletnim trendem. Sytuację zanotowano po typowych dla lipca podwyżkach. Mimo to, w skali roku ceny żywności wciąż rosną, a ich dwunastomiesięczna dynamika wzrostu wyniosła 4,7 proc.

Według SSB, niespodziewanym zjawiskiem był wzrost cen napojów bezalkoholowych, które podrożały o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, co uznaje się za nietypowe dla sierpnia. W rezultacie ich ceny były o 10,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Wizerunkowa klapa korony norweskiej. Gotówki nie przyjmują nawet... norweskie banki

Inflacja bazowa poniżej celu

Wskaźnik inflacji bazowej (CPI-JAE), który nie uwzględnia zmian w podatkach oraz cen energii, utrzymał się na stabilnym poziomie przez trzeci miesiąc z rzędu. Od sierpnia 2024 do sierpnia 2025 roku wzrósł o 3,1 proc., co jest identycznym wynikiem jak w czerwcu i lipcu. Według Norges Bank idealnym poziomem inflacji bazowej jest 2,0 proc. w skali roku.

Stabilność jest wynikiem przeciwstawnych tendencji cenowych w różnych grupach towarów i usług. Podczas gdy niższa dynamika cen żywności obniżała ogólny wskaźnik, wzrost cen napojów, a także pojazdów i odzieży, równoważył efekt.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
DLAP
23 minut temu
Ludziska chyba nie myśleli, że będą gratis używać prąd do elektryków na 4 kółkach? Chce się postępu to trzeba teraz płacić więcej za prąd! Darmowy prąd z wiatraczków i paneli to mit! To tylko zwielokrotnia koszty produkcji prądu, o zanieczyszczeniu środowiska to już szkoda pisać.
0
Odpowiedz

