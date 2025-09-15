Handel zagraniczny Norwegii w kryzysie? Wyniki mówią same za siebie
15 września 2025 11:27
Spadek eksportu wynika m.in. z sytuacji na rynku ropy i gazu. fot. materiały prasowe Equinor
Import w sierpniu sięgnął 83,3 mld NOK. To spadek o 8,6 mld NOK w porównaniu do sierpnia rok wcześniej.
Bilans handlowy Norwegii w sierpniu
Kurs korony względem ważnych partnerów handlowych, mierzony indeksem I44, umocnił się o 1,2 proc. od sierpnia 2024 r. Silniejsza korona z jednej strony obniża przychody przemysłu przeznaczonego na eksport, a z drugiej – czyni import tańszym.
Norwegia straciła na handlu rybami
Zmniejszyła się wartość eksportu rafinowanych produktów ropopochodnych, skroplonego propanu i butanu oraz ryb i owoców morza. Wśród ryb największy spadek dotknął łososia i pstrąga. W odniesieniu do łososia spadek wartości wyniósł ok. 372 mln NOK, mimo że wolumen wzrósł o około 20 000 ton do 144 200 ton.
Kraje UE nadal najważniejsze
Z kolei w imporcie kluczową rolę odgrywają Chiny, dostarczające znaczną część elektroniki i maszyn. Podkreśla to zależność Norwegii od globalnych łańcuchów dostaw.
