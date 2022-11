Korona norweska coraz słabsza. To dopiero początek kłopotów waluty

Korona norweska po raz kolejny osłabiła się w stosunku do dolara amerykańskiego. To efekt decyzji, które 3 listopada podjęły banki centralne Norwegii i Stanów Zjednoczonych. Ekonomiści spodziewali się konkretniejszych działań ze strony Norges Banku.

Będzie jeszcze gorzej?

Analitycy zwracają uwagę, że osłabienie korony norweskiej może być dopiero początkiem kłopotów. Podobną sytuację obserwowano we wrześniu, kiedy kurs wobec dolara przekroczył 11 NOK. – Istnieje ryzyko jeszcze słabszej korony. Połączenie gorszego globalnego wzrostu i zacieśnianie polityki pieniężnej wpływa na rynek globalny i skutkuje niechęcią do podejmowania ryzyka przez inwestorów. Biorąc pod uwagę, jak ważne jest to dla korony, nie wróży to dobrze jej kursowi, przynajmniej nie w stosunku do dolara – wyjaśnia Ingvild Borgen Gjerde.