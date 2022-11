Łosoś i krewetki jak złoto. Pół miliarda dziennie za eksport owoców morza

Do końca października norwescy producenci sprzedali owoce morza o wartości 123,9 mld NOK. To więcej niż przez cały 2021 rok. W ciągu ostatniego miesiąca kraj fiordów wyeksportował produkty o wartości 15 mld NOK.

– Sprzedaż owoców morza odnotowała w październiku historyczny rekord. 15 mld NOK to nie tylko solidny wynik. Kwota oznacza, że dziennie eksportowaliśmy towary wartości 500 mln NOK. To tylko pokazuje, jak ważna jest ta branża dla Norwegii – skomentował Christian Chramer, dyrektor Rady ds. Owoców Morza. Do końca minionego miesiąca kraj fiordów sprzedał owoce morza o wartości 123,9 miliarda NOK. To o 27,1 mld NOK więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.



Jak precyzuje Rada, do najchętniej kupowanych produktów należą krewetki oraz ryby: łosoś, dorsz, pstrąg, mintaj i plamiak.