„Ciemne czasy ekonomii”: norweska gospodarka się ostudzi, a bezrobocie wzrośnie

Skutki pandemii, kryzys energetyczny i niepewna sytuacja wywołana wojną w Ukrainie popchną europejską gospodarkę w dół, co odbije się również na norweskich realiach. Sytuacja ekonomiczna kraju fiordów ulegnie „schłodzeniu”, a bezrobocie wzrośnie, wynika z najnowszego raportu Konfederacji Przedsiębiorców (NHO).

Zgodnie z nim Europa ma obecnie do czynienia z czymś więcej niż klasycznym spowolnieniem gospodarczym wynikającym z niezrównoważonego rynku energii, nadmiernie wysokiego wzrostu cen i wyższych stóp procentowych. Wszystko to odczuwalne jest również w Norwegii.

Statystyki pokazują, że ceny nakładów dla przedsiębiorstw z kontynentu wzrosły w ciągu ostatniego roku o 15 proc., co jest najwyższym wynikiem od co najmniej czterdziestu lat. Sześć na siedem firm NHO twierdzi, że wzrost kosztów jest nienormalnie wysoki, a większość spodziewa się spadku zysku operacyjnego w przyszłości.

To, co dzieje się z cenami początkowo na arenie międzynarodowej, wpływa również na norweską gospodarkę.~Øystein Dørum

Według niego firmy członkowskie w NHO są „bardzo pesymistycznie” nastawione, na co wskazują badania, w których większość odpowiada, że ​​przyszłość będzie gorsza niż obecna sytuacja. Chociaż obraz norweskiej ekonomii w najbliższych miesiącach i latach i tak maluje się w jaśniejszych barwach niż w większości państw europejskich, przedsiębiorstwa odnotowują wyniki podobne do poziomów z 2020 roku, które zwiastują stagnację i wyższe bezrobocie w kraju.

– To lepsze perspektywy niż w otaczających nas krajach, ale znacznie gorsze, niż myśleliśmy jeszcze w czerwcu – mówi Dørum. – Jak zawsze szacunki są niepewne. Wraz z aneksją czterech regionów we wschodniej Ukrainie Rosja znacznie podniosła poziom konfliktu. Możliwe są dalsze zakłócenia w dostawach energii. W najgorszym przypadku pod koniec zimy zapasy gazu w UE mogą się wyczerpać, co w rezultacie doprowadzi do racjonowania energii. Istnieje również duża niepewność co do przyszłego zachowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – podsumowuje.