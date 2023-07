Koniec zakupów, jakie znamy. Co wiemy po miesiącach podwyżek w Norwegii?

Wojny cenowe, ukrywanie galopującej inflacji i zamrożenie wartości produktów stały się codziennością norweskich sieci supermarketów. W ciągu siedmiu miesięcy 2023 roku popularne sklepy zmieniły model zakupów znany w kraju fiordów od kilkudziesięciu lat.

Tempo wyścigu o klientów utrzymują trzy największe sieci w Norwegii – Kiwi, Rema 1000 i Coop Extra. Najpopularniejsi gracze na rynku dyktują warunki konkurencji m.in. przez narzucanie akcji marketingowych. Najważniejszą decyzję, wprowadzającą duże zmiany, podjęła 1 lutego 2023 roku NorgesGruppen – spółka właścicielska Kiwi. Sklepy zrezygnowały z udziału w tzw. oknie cenowym, czyli corocznej korekcie wartości produktów na półkach. Blokada wymusiła zamrożenie cen na pozostałych najważniejszych graczach na rynku. Sieć poinformowała o utrzymaniu zniżek do końca sierpnia.

Okien cenowych więcej nie będzie?

W wyniku galopującej inflacji ekonomiści przewidywali rekordowy wzrost cen 1 lipca – w trakcie letniego okna cenowego. Do zapowiadanej podwyżki nie doszło – Rema 1000 powtórzyła działanie Kiwi i poinformowała o zamrożeniu cen. Przedstawiciele sieci dodali także, że na stałe rezygnują z corocznych korekt, które odbywały się w lutym i lipcu. Podobne komunikaty wydały Rema 1000 oraz Kiwi.



Jak wyjaśniali przedstawiciele sklepów oraz ekonomiści, norweski system stał się już przestarzały. Kilkadziesiąt lat wcześniej wprowadzono go, bo częste zmienianie cen było uciążliwe dla sprzedawców i kierownictwa. Obecnie, gdy wszystkie procesy zachodzą cyfrowo, utrzymywanie przestarzałych metod nie jest wymagane do optymalnego funkcjonowania największych sieci.