Drastycznych podwyżek nie będzie. Kiwi utrzymuje blokadę cenową

1 maja zakończył się trzymiesięczny okres, w którym Kiwi utrzymywało tzw. blokadę cen na swoje artykuły. W mediach spekulowano, czy sieć spożywcza wprowadzi podwyżki, a także czy wywoła to wojnę cenową na rynku. Teraz wiadomo już, że ten scenariusz się nie spełni.

Na początku maja sieć poinformowała, że przedłuża blokadę cen o kolejne trzy miesiące - do sierpnia 2023. - Tym razem zamrażamy ceny ponad 145 artykułów do sierpnia tego roku. Ceny są tak niskie jak we wrześniu ubiegłego roku i nie mogą w tym okresie rosnąć. Wszystkie artykuły są oznaczone, dzięki czemu można je łatwo znaleźć w sklepie - czytamy w oświadczeniu prasowym Kiwi.



Na stałym poziomie pozostaną więc ceny takich artykułów, jak m.in.: niektóre rodzaje pieczywa pakowanego, margaryny, wędlin, mrożonek, sera, makaronów, past, przecierów, konserw, jogurtów, nabiału, słodyczy, chemii gospodarczej czy kosmetyków.