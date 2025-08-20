  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Koniec drogich kredytów? Przewidują, ile trzeba czekać na obniżkę stóp procentowych w Norwegii

Emil Bogumił

20 sierpnia 2025 10:12

Koniec drogich kredytów? Przewidują, ile trzeba czekać na obniżkę stóp procentowych w Norwegii

Kwestia stóp procentowych związana jest m.in. z inflacją, kursem NOK i ratami kredytów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

DNB Carnegie prognozuje dwa cięcia stóp procentowych Norges Bank do kwietnia przyszłego roku. Obniżki miałyby zmniejszyć stopę z 4,25 proc. do 3,75 proc. Sytuację ma poprzedzić spadek wskaźnika inflacji i zmniejszone bezrobocie.

Według prognoz DNB Carnegie (dawniej DNB Markets), cięcia stóp procentowych mogą nastąpić we wrześniu i marcu. Po ich wprowadzeniu stopa depozytowa spadnie do poziomu 3,75 proc. i pozostanie na takim poziomie przez dłuższy czas. Scenariusz opiera się na przewidywaniach dotyczących inflacji i rynku pracy. Analitycy podkreślają, że obecny poziom stóp w Norwegii jest jednym z najwyższych w regionie, co wywiera presję zarówno na kurs NOK, jak i na sytuację kredytobiorców.
Norges Bank bez niespodzianki. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi

Inflacja i bezrobocie w Norwegii

Prognozy zakładają, że inflacja w 2025 roku wyniesie 2,9 proc., a w przyszłym spadnie do 2,5 proc. Niższa dynamika cen pozwala na łagodniejsze podejście do polityki pieniężnej. Jednocześnie oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się w najbliższym czasie na stabilnym poziomie, a w kolejnych latach zacznie stopniowo maleć. Według szacunków, w 2028 roku może spaść do dwóch proc.
Kursy walut zmieniają turystykę. Polska wśród największych wygranych

Norwegia na tle państw regionu

Obecna stopa polityki pieniężnej Norges Bank wynosi 4,25 proc. To znacznie więcej niż w wielu innych krajach regionu. Do tej pory bank centralny zdecydował się tylko na jedno obniżenie stóp procentowych. Zapowiadane ruchy mogą przynieść wyraźną ulgę kredytobiorcom.

Jednocześnie instytucje kształtujące politykę monetarną podkreślają, że zmiany będą wprowadzane stopniowo i z ostrożnością. Celem jest równowaga pomiędzy walką z inflacją a unikaniem nadmiernego spowolnienia gospodarki.
