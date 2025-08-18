Kursy walut zmieniają turystykę. Polska wśród największych wygranych

Polska coraz lepiej radzi sobie w rywalizacji z Hiszpanią, Włochami, czy Grecją. Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)

Norwescy turyści coraz chętniej wybierają kierunki atrakcyjne cenowo, nie kierując się jedynie dotychczasową popularnością. Polska — zyskująca na popularności i oferująca korzystniejsze warunki — może stanowić realną alternatywę dla drogiej Europy zachodniej.

Euro kosztuje obecnie około 11,90 NOK i według ekspertów może przekroczyć poziom 12 NOK jesienią, co zwiększa koszty wyjazdów do krajów strefy euro dla Norwegów. W takiej sytuacji wzrasta atrakcyjność alternatywnych destynacji, które oferują niższe koszty pobytu, takich jak Polska. Wyjazdy poza szczytem sezonu — np. pod koniec sierpnia i na początku września — stają się bardziej opłacalne dzięki ofertom last minute. Polscy turyści również mogą zyskać, korzystając z tych trendów.

Polska w czołówce wakacyjnych wyborów Norwegów Raporty wskazują na dynamicznie rosnące zainteresowanie Polską jako kierunkiem wakacyjnym wśród Norwegów. Udział ofert do Polski w wyszukiwaniach zwiększył się prawie czterokrotnie, a liczba rezerwacji lotów wzrosła o 214 proc. względem wcześniejszego okresu.



Obecnie 5,4 proc. wszystkich kliknięć w oferty pakietowe dotyczy Polski — więcej niż w przypadku Włoch, Cypru czy Francji. Gdańsk, wraz z Trójmiastem, staje się ważnym celem dla Norwegów, co podkreśla znaczenie ekonomiczne i geograficzne Polski jako wakacyjnej alternatywy.

Ceny rosną, ale Polska wciąż atrakcyjna Choć w porównaniu z rokiem poprzednim wakacje w Polsce stały się nieco droższe dla Norwegów (kurs złotego wzrósł do 2,81 NOK za 100 PLN, czyli o 1,78 proc.), nadal pozostają relatywnie korzystne cenowo w porównaniu z wyjazdami do strefy euro, gdzie wzrost kursu wyniósł 1,53 proc. W Trójmieście turyści doceniają nie tylko stosunkowo niskie ceny, ale też jakość obsługi i komfort miasta.



Pomimo rosnących kosztów, Polska pozostaje atrakcyjną opcją w zestawieniu z południowo-europejskimi kurortami. Trend ten sprzyja zarówno turystom, jak i lokalnej gospodarce.