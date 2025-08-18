Kursy walut zmieniają turystykę. Polska wśród największych wygranych
18 sierpnia 2025 14:44
Polska coraz lepiej radzi sobie w rywalizacji z Hiszpanią, Włochami, czy Grecją. Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)
Polska w czołówce wakacyjnych wyborów Norwegów
Obecnie 5,4 proc. wszystkich kliknięć w oferty pakietowe dotyczy Polski — więcej niż w przypadku Włoch, Cypru czy Francji. Gdańsk, wraz z Trójmiastem, staje się ważnym celem dla Norwegów, co podkreśla znaczenie ekonomiczne i geograficzne Polski jako wakacyjnej alternatywy.
Ceny rosną, ale Polska wciąż atrakcyjna
Pomimo rosnących kosztów, Polska pozostaje atrakcyjną opcją w zestawieniu z południowo-europejskimi kurortami. Trend ten sprzyja zarówno turystom, jak i lokalnej gospodarce.
