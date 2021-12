Kolejny rekord w Norwegii: tak wysokich cen prądu w tym roku jeszcze nie było

To kolejny rekord dziennej ceny prądu w tym roku. Fot. Pixabay

Jak wynika z danych europejskiej giełdy energii Nord Pool, przedświąteczny okres przyniesie Norwegom kolejny rekord cen prądu w 2021 roku. Zużycie jednej kilowatogodziny może kosztować nawet 8,22 NOK.

Najwyższa cena przypadnie 21 grudnia pomiędzy 17:00 a 18:00. Mieszkańcy kraju fiordów zapłacą za każdą kWh 6,12 NOK. Po doliczeniu opłat dodatkowych kwota wzrośnie do 8,22 koron. Z tak wysokimi kwotami za zużycie energii elektrycznej zmierzą się klienci przedsiębiorstw w południowej i zachodniej Norwegii. Średnia cena w ciągu dnia zamknie się w kwocie 3,95 NOK. Po dodaniu do niej należnych opłat wzrośnie do 5,51 NOK.