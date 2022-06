Kierowcy nie mogą liczyć na ulgi: rząd i Socjalistyczna Lewica porozumieli się w sprawie budżetu

Partia Pracy (Ap), Centrum (Sp) i Socjalistyczna Lewica (SV) uzgodniły ostateczny projekt zrewidowanej ustawy budżetowej 2022. – Budżet stanie się bardziej ekologiczny, sprawiedliwszy. Kierujemy Norwegię we właściwym kierunku – komentują zmiany socjaliści.

Przedstawiciele partii rządzących i Socjalistycznej Lewicy poinformowali o projekcie zrewidowanej ustawy budżetowej we wtorek 14 czerwca. W negocjacjach brali udział Eigil Knutsen (Ap), Geir Pollestad (Sp) oraz Elisabeth Kaski (SV). – Wiemy, że wielu osobom doskwierają już wysokie ceny żywności i prądu. Traktujemy to bardzo poważnie. [...] Musimy bardziej zwrócić uwagę na priorytety naszych działań, by utrzymać gospodarkę w odpowiedniej kondycji – mówili na konferencji prasowej w Stortingu.