Kierowcy chcą walczyć z podwyżką cen paliw. „Obniżcie podatki i opłaty drogowe”

Norweska Federacja Samochodowa (NAF) domaga się od rządu reakcji na podwyżki cen paliw. Kierowcy wystosowali apel, w którym zaproponowali podjęcie pięciu kroków, mających poprawić sytuację. – Jeśli będzie taka wola polityczna, to zmiana cen paliw jest możliwa – komentują.

– Ceny paliw wymykają się spod kontroli i dobijają ludzi zmartwionych drogą żywnością i energią. To dla wielu niepewny okres i wyzwanie finansowe – zaznacza Thor Egil Braadland, przedstawiciel NAF. Organizacja uważa, że rząd posiada narzędzia do zmniejszenia cen benzyny i oleju napędowego. – Partia Pracy, Socjalistyczna Lewica i Centrum negocjują warunki nowelizacji budżetu. Mogą to wykorzystać do zareagowania na galopujące ceny paliw – czytamy w komunikacie federacji.



Jak informują kierowcy, za benzynę i olej napędowy należy zapłacić około 30 koron. Na początku czerwca najdrożej było w Tromsø, gdzie ceny za litr paliwa przekroczyły 29 NOK.