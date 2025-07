„Jesteśmy ubożsi niż Polacy” – ostrzeżenie norweskiego biznesmena

Inwestor Øystein Stray Spetalen ostrzega, że pod czteroletnim rządem Partii Pracy Norwegia staje się uboższa w porównaniu z Polską. Według niego, spadek wartości NOK oraz wysokie stopy procentowe uderzają nie tylko w zamożnych, lecz w całą populację.

Słowa biznesmena padły na łamach Nettavisen w reakcji na komentarze Tonje Brenny dotyczące możliwych tzw. „Erna‑renter” po zwycięstwie prawicy podczas jesiennych wyborów parlamentarnych. „Erna-renter” (czyli po polsku „stopy procentowe Erny”) to potoczne określenie używane w norweskiej debacie publicznej, odnoszące się do potencjalnego wzrostu stóp procentowych po ewentualnym powrocie do władzy Erny Solberg (liderki Partii Konserwatywnej). Terminu używają przede wszystkim politycy Partii Pracy.