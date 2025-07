Turcja rekordowo tania, Polska coraz droższa. Gdzie opłaca się lecieć na wakacje?

Ceny wakacji dla Norwegów zmieniły się znacząco w zależności od kierunku podróży – wszystko przez wahania kursu korony norweskiej. W 2025 roku za wypoczynek w Polsce zapłacą nieco więcej niż rok wcześniej, ale wyjazdy do Turcji, Meksyku czy USA mogą okazać się korzystniejsze. Najnowsze dane pokazują, gdzie wakacyjny budżet Norwegów się skurczy, a gdzie zyska więcej wartości.

Zgodnie z danymi z 15 lipca 2025 r., kurs złotego względem NOK wzrósł z 2,76 do 2,81 za 100 NOK, co oznacza wzrost o 1,78 proc. Dla Norwegów przekłada się to na wyższe koszty wakacji w Polsce – ich korona ma obecnie mniejszą siłę nabywczą niż rok wcześniej.



Podobna sytuacja dotyczy krajów strefy euro, gdzie kurs wzrósł z 11,75 do 11,93 za 100 NOK, co stanowi wzrost o 1,53 proc. Oznacza to, że urlopy m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii są w 2025 r. droższe dla norweskich turystów niż w poprzednim sezonie wakacyjnym.