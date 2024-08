Inflacja w Norwegii nadal nieopanowana. Wzrost cen napędza szczególnie żywność

Według norweskiego urzędu statystycznego to ceny żywności utrzymują wzrost cen. stock.adobe.com/licencja standardowa

Według danych Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB) ceny w kraju fiordów wzrosły w ciągu ostatniego roku o 2,8 proc. Od lipca 2023 do analogicznego miesiąca br. wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyniósł 0,5 proc.

Dwunastomiesięczny wzrost o 2,8 proc. jest o 0,2 punktu procentowego wyższy niż w czerwcu. Podwyżka cen obecnie jednak stopniowo spada z 7,5 proc. jesienią 2022 r. do 2,8 proc. w lipcu 2024 – zauważa premier Jonas Gahr Støre w komentarzu dla NTB. Dodaje, że płace w Norwegii rosną obecnie znacznie bardziej niż koszty życia. Oznacza to zwiększoną siłę nabywczą. Ponadto spadły ceny żłobków, a opieka pozaszkolna stała się tańsza w sierpniu.

– Po spadku dynamiki cen od grudnia 2023 r., w czerwcu zaobserwowaliśmy najniższą od ponad trzech lat. Jednak w lipcu inflacja ponownie nieco wzrosła, do czego przyczynił się głównie prąd – mówi Espen Kristiansen z SSB.

Nie było okienka cenowego w sklepach

Według norweskiego urzędu statystycznego to ceny żywności utrzymują wzrost cen. Od czerwca do lipca jedzenie i napoje bezalkoholowe podrożały o 3,2 proc. Warzywa takie jak cebula należą do towarów, których zakup w tym roku stał się bardziej kosztowny w Norwegii.