Inflacja w Norwegii najniższa od 2022 roku. Ceny żywności rosną coraz wolniej

Inflacja w Norwegii spadła do poziomu 3,0 proc. To najniższe wskazanie od początku 2022 roku. Redukcji uległ także wskaźnik CPI-JAE, brany pod uwagę przez Norges Bank podczas ustalania wysokości stóp procentowych.

– Inflacja spada piąty miesiąc z rzędu. Od grudnia ubiegłego roku dwunastomiesięczny wzrost CPI zmalał z 4,8 proc. do 3,0 proc. w maju. W ostatnim miesiącu to w szczególności ceny energii elektrycznej spowodowały spadek wzrostu cen – komentuje Espen Kristiansen, badcz Centralnego Biura Statystycznego (SSB).



Ceny energii elektrycznej w maju 2024 roku były o 23,9 proc. niższe w porównaniu do maja 2023 roku. Przełożyło się to na inflację równą 3,0 proc. Wskaźnik CPI-JAE (inflacja bazowa), czyli nie uwzględniający zmian podatkowych i produktów energetycznych, wyniósł 4,1 proc.