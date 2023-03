Hodowcy ryb w Norwegii nie będą aż tak stratni. Rząd obniży tzw. podatek łososiowy

Po zapowiedzianych pół roku temu zmianach branża łososiowa wreszcie doczekała się od rządu szczegółów na temat m.in. nowego podatku. Władze wbrew zapowiedziom zdecydowały się na 35 zamiast 40 proc.

Po konsultacjach norweskie władze zdecydowały jednak obniżyć stawkę do poziomu 35 proc. Oznacza to, że hodowcy mogą zatrzymać więcej zysku niż wcześniej zapowiadano. Łącznie efektywny podatek wyniesie 57 proc., zamiast 62 proc., jak deklarował rząd pół roku temu.

Tej zimy przemysł łososiowy nie zgadzał się z rządem co do sposobu obliczania dochodów z hodowli ryb. Branża obawiała się, że państwo będzie polegało na rynkowej cenie łososia, którą ustala Nasdaq, ale zrezygnowano z propozycji obliczania ceny standardowej na podstawie ceny giełdowej łososia.

W 2023 r. dochód będzie oparty na wartości rynkowej w momencie połowu ryb. W przyszłym roku kalkulacja się zmieni. Rząd powoła niezależną radę odpowiedzialną za ustalenie wartości, która odzwierciedla cenę rynkową, za jaką firmy sprzedają łososia i pstrąga. Rada musi powstać do 2024 r.

Gminy na zachodnim wybrzeżu, gdzie zlokalizowanych jest wiele hodowli, także protestowały przeciwko wysokiemu podatkowi. Ostatecznie rząd zgodził się, na zatrzymanie większej części wpływów podatkowych niż planowano. Nastąpi to poprzez podniesienie opłaty produkcyjnej za łososia do 90 øre za kilogram oraz zwiększenie udziału sektora gminnego w przychodach z aukcji z 40 do 55 proc.