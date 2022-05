Europa będzie polegać na norweskim gazie przez kilkadziesiąt lat. W 2022 szansa na rekordowy eksport

Jednocześnie minister ropy i energii Terje Aasland liczy na nowy rekord w eksporcie gazu. Wieść, że jest to realne, ogłosił odczas dorocznego seminarium na temat polityki naftowej i energetycznej w Sandefjord, którego był prelegentem. Liczyć na historyczny wynik pozwala nowy raport Oljedirektoratet. Zaktualizowane prognozy Norweskiego Urzędu ds. Ropy Naftowej o dostawach w 2022 roku przewidują, że Norwegia wyeksportuje prawie 10 proc. więcej gazu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kraj fiordów ma wyprodukować 122 mld standardowych metrów sześciennych gazu. Dotychczas najwyższy wynik w kraju fiordów osiągnięto w 2017 roku (117 mld m3 surowca).Wzrost dostaw surowca w tym roku to 9 mld m3, co odpowiada 8 proc. sprzedaży gazu z 2021 r. W pierwszym kwartale firmy operujące na szelfie kontynentalnym dostarczyły o 1,7 mld m3 więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Częściowo wzrost oczekiwań na pobicie rekordu wynika z tego, że w maju instalacja LNG w Melkøya poza Hammerfest ma zostać ponownie uruchomiona. Teminal zamknięto jesienią 2020 roku wskutek pożaru.– To znaczne ilości energii. Wartość energetyczna przyrostu wynosi około 100 TWh. Firmy na norweskim szelfie produkują dziś na pełnych lub prawie pełnych obrotach. Wysokie ceny gazu dają firmom silną motywację do aktywnej pracy nad wykorzystaniem mocy produkcyjnych na złożach – mówi Terje Aasland cytowany w rządowym komunikacie