Elektryfikacja „największego truciciela” Norwegii może się udać. Kontrowersyjny projekt na Melkøya w rękach parlamentarzystów

Mimo licznych propozycji zaniechania elektryfikacji zakładu gazowego na wyspie Melkøya prawdopodobnie nie uda się uzyskać większości w Stortingu, która poparłaby porzucenie projektu. 8 kwietnia Komisja ds. Energii i Środowiska podjęła decyzję o niewycofywaniu koncesji elektrowni Equinor w Hammerfest. parlamentarzyści zagłosują 6 maja.

Zakład ten należy do generujących najwięcej substancji szkodliwych dla środowiska w kraju fiordów. Rząd chce więc, aby elektrownia działała na prąd, co pozwoli nie tylko ograniczyć emisje, ale także wydłużyć żywotność Hammerfest LNG. To, że zakład gazowy w Melkøya zostanie zelektryfikowany oznacza, że paliwa kopalne nie będą już używane do jego zasilania. Zamiast tego będzie pozyskiwana energia elektryczna z lądu w okręgu Finnmark.