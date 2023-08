Elektrownia gazowa na Morzu Norweskim będzie bezemisyjna. Projekt Snøhvit Future dostał zielone światło

Norweski rząd zatwierdził plany dotyczące przyszłej eksploatacji złoża Snøhvit na Morzu Norweskim i terminala eksportowego gazu Hammerfest LNG na wyspie Melkøya. Zgoda zakłada kompresję na lądzie od 2028 roku i elektryfikację instalacji od 2030 roku.

Wkład w zmniejszenie emisji

Projekt Snøhvit Future ma wzmocnić pozycję Norwegii jako niezawodnego, długoterminowego dostawcy gazu produkowanego przy bardzo niskiej emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnić długoterminową eksploatację i eksport surowca z Melkøya do roku 2050, pisze Equinor w sierpniowym komunikacie prasowym. To o 20 lat dłużej, niż wcześniej zakładano.



W porównaniu z wnioskiem spółki władze przesunęły rozpoczęcie elektryfikacji o dwa lata, z 2028 na 2030 rok. W tym okresie elektrownia nadal będzie pracować na turbinach gazowych.



Elektryfikacja Hammerfest LNG zastąpi dzisiejsze turbiny gazowe energią elektryczną z sieci. Zmniejszy to emisję CO2 z zakładu o około 850 tys. ton rocznie. To ważna decyzja o redukcji emisji i dekarbonizacji wydobycia ropy i gazu w Norwegii oraz wkład w transformację energetyczną. Zakład produkcyjny LNG Hammerfest dostarcza średnio 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie.



Partnerzy Snøhvit inwestują 13,2 miliarda NOK (2022) w projekt Snøhvit Future.