Elektrowni wiatrowej na północy Norwegii grozi zamknięcie. Pokonuje ją żywioł

W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano przypadki spadania obiektów z turbin wiatrowych w Ånstadblåheia pod wpływem silnego wiatru. Teraz Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) poinformował, że placówkę trzeba będzie zamknąć, jeśli usterki nie zostaną naprawione do 10 października.

Zdaniem lokalnych dziennikarzy wiele osób było sceptycznie nastawionych do budowy elektrowni wiatrowej w Ånstadblåheia, zwłaszcza z uwagi o przyrodę w regionie. Wychodzi na to, że warunki atmosferyczne przerosły inwestorów. Okazuje się bowiem, że materiały do budowy turbin nie zostały dostosowane do trudnej pogody na Północy.